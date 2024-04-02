Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку закона на сайте ВР.

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Отмечается, что Рада проголосовала за документ еще в прошлом году, и 2 апреля 2024 его подписал глава государства.

Документ предусматривает уменьшение призывного возраста для граждан с 27 до 25 лет.

Согласно пояснительной записке, по сей день на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на увольнение или отсрочку от призыва.

При этом на военный учет военнообязанных подлежат взятию граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

В настоящее время, во время действия в государстве правового режима военного положения, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников нет - говорится в пояснительной записке.

Авторы документа ожидают, что реализация закона унормирует вопрос пополнения мобилизационного человеческого резерва путем взятия на военный учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.