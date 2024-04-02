Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку закона на сайте ВР.
Детали
Отмечается, что Рада проголосовала за документ еще в прошлом году, и 2 апреля 2024 его подписал глава государства.
Документ предусматривает уменьшение призывного возраста для граждан с 27 до 25 лет.
Согласно пояснительной записке, по сей день на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на увольнение или отсрочку от призыва.
При этом на военный учет военнообязанных подлежат взятию граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.
В настоящее время, во время действия в государстве правового режима военного положения, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников нет
Авторы документа ожидают, что реализация закона унормирует вопрос пополнения мобилизационного человеческого резерва путем взятия на военный учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.
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