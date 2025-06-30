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Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025, перемігши Угорщину у фіналі

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Золотій Євролізі-2025, обігравши команду Угорщини з рахунком 3:1. Українки тепер боротимуться за путівку до Ліги націй з Аргентиною та Пуерто-Ріко.

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025, перемігши Угорщину у фіналі

Жіноча збірна України з волейболу стала переможницею Золотої Євроліги-2025. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У фінальному матчі українки обіграли команду Угорщини.

Гра тривала чотири сети і завершилася з рахунком 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).

Варто додати, що виграш Золотої Євроліги не гарантує збірній України прямого виходу до Ліги націй: для кваліфікації потрібно посідати найвище місце в рейтингу серед тих, хто зараз не виступає у турнірі. Українська збірна побореться за цю путівку з Аргентиною та Пуерто-Ріко.

Нагадаємо

Напередодні українки обіграли команду Швеції у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу. Протистояння стало символічним продовженням групового етапу, де "синьо-жовті" зазнали єдиної поразки саме від Швеції (0:3), проте в матчі на вибування продемонстрували силу та злагодженість.

Для України це третій фінал в історії у Золотій Євролізі. Україна вигравала Золоту Євролігу у 2017 й 2023 роках.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Пуерто-Рико
Сріблянка (рід)
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Україна
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