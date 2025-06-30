Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025, перемігши Угорщину у фіналі
Київ • УНН
Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Золотій Євролізі-2025, обігравши команду Угорщини з рахунком 3:1. Українки тепер боротимуться за путівку до Ліги націй з Аргентиною та Пуерто-Ріко.
Жіноча збірна України з волейболу стала переможницею Золотої Євроліги-2025. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У фінальному матчі українки обіграли команду Угорщини.
Гра тривала чотири сети і завершилася з рахунком 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).
Варто додати, що виграш Золотої Євроліги не гарантує збірній України прямого виходу до Ліги націй: для кваліфікації потрібно посідати найвище місце в рейтингу серед тих, хто зараз не виступає у турнірі. Українська збірна побореться за цю путівку з Аргентиною та Пуерто-Ріко.
Нагадаємо
Напередодні українки обіграли команду Швеції у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу. Протистояння стало символічним продовженням групового етапу, де "синьо-жовті" зазнали єдиної поразки саме від Швеції (0:3), проте в матчі на вибування продемонстрували силу та злагодженість.
Для України це третій фінал в історії у Золотій Євролізі. Україна вигравала Золоту Євролігу у 2017 й 2023 роках.
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