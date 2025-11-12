Українки здобули клубний Кубок Європи з пляжного волейболу

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20900 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51379 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47890 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51211 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48998 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44889 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60816 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132096 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51754 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70514 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46484 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65230 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14346 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24214 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22668 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61906 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62119 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Українки здобули клубний Кубок Європи з пляжного волейболу

Київ • УНН

 • 3260 перегляди

Українська жіноча команда Sunrise Beach Sports Academy здобула перемогу на Кубку Європи з пляжного волейболу серед клубів. Колектив у складі Валентини Давідової, Єви Сердюк, Тетяни Лазаренко та Дар'ї Романюк здолав угорський EDRA Tata у фіналі.

Українки здобули клубний Кубок Європи з пляжного волейболу

Українська жіноча команда Sunrise Beach Sports Academy стала переможницею Кубку Європи з пляжного волейболу серед клубів, що тривав в Іракліоні (Крит, Греція). Про це повідомляє Європейська конфедерація волейболу, інформує УНН.

Деталі

Колектив у складі Валентини Давідової, Єви Сердюк, Тетяни Лазаренко та Дар'ї Романюк здолала у фіналі угорський колектив EDRA Tata. Підопічні Микоил Бабіча та Олега Савчука виграли обидва матчі серії, один з яких на тай-брейку - 2:0, 2:1.

Гостинність тут була неймовірною – такі умови не часто можна знайти деінде. Атмосфера та глядацький склад на Криті були фантастичними, сповненими енергії, і у нас було все необхідне для тренувань, відпочинку та найкращої форми на корті. Я надзвичайно рада, що нам вдалося це зробити

-  сказала після перемоги Тетяна Лазаренко.

Нагадаємо

У серпні жіноча збірна України з пляжного волейболу, Марина Гладун і Тетяна Лазаренко, здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025, перемігши Угорщину у фіналі30.06.25, 00:35 • 3185 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Греція