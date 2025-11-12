Українки здобули клубний Кубок Європи з пляжного волейболу
Київ • УНН
Українська жіноча команда Sunrise Beach Sports Academy стала переможницею Кубку Європи з пляжного волейболу серед клубів, що тривав в Іракліоні (Крит, Греція). Про це повідомляє Європейська конфедерація волейболу, інформує УНН.
Деталі
Колектив у складі Валентини Давідової, Єви Сердюк, Тетяни Лазаренко та Дар'ї Романюк здолала у фіналі угорський колектив EDRA Tata. Підопічні Микоил Бабіча та Олега Савчука виграли обидва матчі серії, один з яких на тай-брейку - 2:0, 2:1.
Гостинність тут була неймовірною – такі умови не часто можна знайти деінде. Атмосфера та глядацький склад на Криті були фантастичними, сповненими енергії, і у нас було все необхідне для тренувань, відпочинку та найкращої форми на корті. Я надзвичайно рада, що нам вдалося це зробити
Нагадаємо
У серпні жіноча збірна України з пляжного волейболу, Марина Гладун і Тетяна Лазаренко, здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.
