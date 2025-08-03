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Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Жіноча збірна України з пляжного волейболу, Марина Гладун і Тетяна Лазаренко, здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

У фінальному матчі чемпіонату Європи українська пара Марина Гладун і Тетяна Лазаренко перемогла француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро.

Передає УНН із посиланням на канал Національного олімпійського комітету України.

Деталі

Україна здобула історичне золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу. Марина Гладун і Тетяна Лазаренко на майданчику німецького Дюссельдорфа, переміг тандем з Франції - спортсменок Клеменс Вієра та Алін Шамеро.

Перемога виявилась непростою: перший сет суперницям з Франції було програно (21:23). Але українські дівчата не здалися і зуміли вирвати перемогу у двох наступних сетах — 21:18, 16:14.

Нагадаємо

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Еліна Світоліна перемогла Каміллу Рахімову на турнірі WTA 1000 в Канаді. Українська тенісистка вийшла до третього кола, де зустрінеться з Анною Калинською.

Ігор Тележніков

Спорт
Дюссельдорф
Франція
Україна