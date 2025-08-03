Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу
Київ • УНН
Жіноча збірна України з пляжного волейболу, Марина Гладун і Тетяна Лазаренко, здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.
У фінальному матчі чемпіонату Європи українська пара Марина Гладун і Тетяна Лазаренко перемогла француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро.
Передає УНН із посиланням на канал Національного олімпійського комітету України.
Деталі
Україна здобула історичне золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу. Марина Гладун і Тетяна Лазаренко на майданчику німецького Дюссельдорфа, переміг тандем з Франції - спортсменок Клеменс Вієра та Алін Шамеро.
Перемога виявилась непростою: перший сет суперницям з Франції було програно (21:23). Але українські дівчата не здалися і зуміли вирвати перемогу у двох наступних сетах — 21:18, 16:14.
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