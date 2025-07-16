Україна перемагає Нідерланди та зберігає місце у Лізі націй з волейболу

Сьогодні, 16 липня, збірна України з волейболу перемогла збірну Нідерландів (3:2), що дозволило нашій збірній зберегти місце в чоловічій Лізі націй на наступний сезон та продовжувати боротьбу за вихід у плей-оф, передає УНН.

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У заключний ігровий тиждень команди вирішували різні завдання. Нідерланди виграли лише один матч з восьми (3:1 у Туреччини) і ведуть боротьбу за виживання, займаючи передостаннє місце. Україна ж 15 очками в активі бориться за місце в чвертьфіналі.

Перша партія завершилася перемогою нашої збірної 25:21, проте друга та третя партії завершилися перемогою Нідерландів - по 20:25.

Четверта партія завершилася на користь України - 26:24 і таким чином поєдинок перейшов у тайбрейк, де сильнішою виявилася українська команда - 15:13.

Таким чином, завдяки перемозі 3:2 на користь України, наша команда здобула два очки і вже випереджає найближчого переслідувача - Аргентину на 4 очки.

Окрім того, Україна гарантувала собі збереження прописки у Лізі націй на наступний сезон.

Вже завтра, 17 липня, Україна зіграє проти Італії, в п’ятницю - проти Сербії, а у неділю, 20 липня, протистоятиме Канаді.

Нагадаємо

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