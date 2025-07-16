Украина побеждает Нидерланды и сохраняет место в Лиге наций по волейболу

Сегодня, 16 июля, сборная Украины по волейболу победила сборную Нидерландов (3:2), что позволило нашей сборной сохранить место в мужской Лиге наций на следующий сезон и продолжать борьбу за выход в плей-офф, передает УНН.

Детали

В заключительную игровую неделю команды решали разные задачи. Нидерланды выиграли лишь один матч из восьми (3:1 у Турции) и ведут борьбу за выживание, занимая предпоследнее место. Украина же с 15 очками в активе борется за место в четвертьфинале.

Первая партия завершилась победой нашей сборной 25:21, однако вторая и третья партии завершились победой Нидерландов - по 20:25.

Четвертая партия завершилась в пользу Украины - 26:24, и таким образом поединок перешел в тай-брейк, где сильнее оказалась украинская команда - 15:13.

Таким образом, благодаря победе 3:2 в пользу Украины, наша команда получила два очка и уже опережает ближайшего преследователя - Аргентину на 4 очка.

Кроме того, Украина гарантировала себе сохранение прописки в Лиге наций на следующий сезон.

Уже завтра, 17 июля, Украина сыграет против Италии, в пятницу - против Сербии, а в воскресенье, 20 июля, будет противостоять Канаде.

Напомним

Мужская сборная Украины по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций-2025.