Украина побеждает Нидерланды и сохраняет место в Лиге наций по волейболу

$41.820.01
48.800.09
ukenru
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
Эксклюзив
14:51 • 1854 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
13:16 • 23945 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
12:12 • 24201 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
09:44 • 44369 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 68113 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 80753 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 89317 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 208980 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 240407 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 244925 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
54%
744мм
Популярные новости
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали16 июля, 06:00 • 74850 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 100396 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
16 июля, 08:23 • 61186 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 61138 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"10:55 • 40461 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются13:16 • 23959 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 30121 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 208987 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 127756 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 130618 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаев
Харьков
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 61174 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 100430 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 66637 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 83222 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 111100 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Coca-Cola
ATACMS
Хранитель

Украина побеждает Нидерланды и сохраняет место в Лиге наций по волейболу

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Сборная Украины по волейболу одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2, обеспечив себе место в Лиге наций на следующий сезон. Эта победа также позволила команде продолжить борьбу за выход в плей-офф.

Украина побеждает Нидерланды и сохраняет место в Лиге наций по волейболу

Сегодня, 16 июля, сборная Украины по волейболу победила сборную Нидерландов (3:2), что позволило нашей сборной сохранить место в мужской Лиге наций на следующий сезон и продолжать борьбу за выход в плей-офф, передает УНН.

Детали

В заключительную игровую неделю команды решали разные задачи. Нидерланды выиграли лишь один матч из восьми (3:1 у Турции) и ведут борьбу за выживание, занимая предпоследнее место. Украина же с 15 очками в активе борется за место в четвертьфинале.

Первая партия завершилась победой нашей сборной 25:21, однако вторая и третья партии завершились победой Нидерландов - по 20:25.

Четвертая партия завершилась в пользу Украины - 26:24, и таким образом поединок перешел в тай-брейк, где сильнее оказалась украинская команда - 15:13.

Таким образом, благодаря победе 3:2 в пользу Украины, наша команда получила два очка и уже опережает ближайшего преследователя - Аргентину на 4 очка.

Кроме того, Украина гарантировала себе сохранение прописки в Лиге наций на следующий сезон.

Уже завтра, 17 июля, Украина сыграет против Италии, в пятницу - против Сербии, а в воскресенье, 20 июля, будет противостоять Канаде.

Напомним

Мужская сборная Украины по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций-2025.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Аргентина
Сербия
Канада
Италия
Нидерланды
Турция
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9