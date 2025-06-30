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Українські волейболісти здобули п'яту перемогу у Лізі націй і піднялися в турнірній таблиці

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Чоловіча збірна України з волейболу здобула п'яту перемогу у Лізі націй-2025, обігравши Болгарію з рахунком 3:1. Ця перемогу підняла команду на п’яте місце у турнірній таблиці, і вона продовжує боротьбу за плейоф.

Українські волейболісти здобули п'яту перемогу у Лізі націй і піднялися в турнірній таблиці

Чоловіча збірна України з волейболу здобула п'яту перемогу у Лізі націй-2025, повідомили у НОК України у понеділок, пише УНН.

Чоловіча збірна України з волейболу переможно завершила другий ігровий тиждень Ліги націй-2025. У заключному матчі другого ігрового тижня українська команда здобула важливу перемогу над збірною Болгарії з рахунком 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23)

- повідомили в НОК. 

Ця звитяга, як зазначається, стала п'ятою для "синьо-жовтих" в розіграші Ліги націй-2025, що дозволило команді піднятися на проміжну п’яту сходинку турнірної таблиці. Наші волейболісти продовжують боротьбу за місце у вісімці найсильніших - саме ці команди вийдуть до раунду плейоф.

Наступний виклик для команди Рауля Лосано - третій ігровий тиждень, матчі якого відбудуться у словенській Любляні з 16 по 20 липня. Суперниками українців стануть Нідерланди, Італія, Сербія та Канада.

Матч проти збірної Нідерландів відбудеться у середу, 16 липня. Початок гри - о 14:00 за київським часом. 

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025, перемігши Угорщину у фіналі30.06.25, 00:35 • 2544 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Булгарія (гриб)
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