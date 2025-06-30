Украинские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций и поднялись в турнирной таблице

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
06:31 • 6138 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 33155 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 83745 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 82746 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 207845 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 178074 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 92480 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 104307 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 148468 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 241711 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
58%
742мм
Популярные новости
Шмыгаль встретился с премьер-министром Испании: детали визита29 июня, 22:07 • 9656 просмотра
<p>Оккупированный Крым под атакой БпЛА, военные вертолеты подняты в воздух</p>29 июня, 22:38 • 6786 просмотра
Пограничники показали уничтожение двух российских орудий и шестерых оккупантов под Волчанском30 июня, 00:10 • 3476 просмотра
Нетаньяху: победа Израиля в войне против Ирана открывает большие региональные перспективы30 июня, 00:42 • 13247 просмотра
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших, трое раненых01:49 • 12807 просмотра
публикации
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы06:31 • 6112 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 207830 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 241704 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 228811 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 288011 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 62952 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 75708 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 178066 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 55524 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 62837 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Х-101

Украинские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций и поднялись в турнирной таблице

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Мужская сборная Украины по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций-2025, обыграв Болгарию со счетом 3:1. Эта победа подняла команду на пятое место в турнирной таблице, и она продолжает борьбу за плей-офф.

Украинские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций и поднялись в турнирной таблице

Мужская сборная Украины по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций-2025, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.

Мужская сборная Украины по волейболу победно завершила вторую игровую неделю Лиги наций-2025. В заключительном матче второй игровой недели украинская команда одержала важную победу над сборной Болгарии со счетом 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23)

- сообщили в НОК. 

Эта победа, как отмечается, стала пятой для "сине-желтых" в розыгрыше Лиги наций-2025, что позволило команде подняться на промежуточную пятую строчку турнирной таблицы. Наши волейболисты продолжают борьбу за место в восьмерке сильнейших - именно эти команды выйдут в раунд плей-офф.

Следующий вызов для команды Рауля Лосано - третья игровая неделя, матчи которой состоятся в словенской Любляне с 16 по 20 июля. Соперниками украинцев станут Нидерланды, Италия, Сербия и Канада.

Матч против сборной Нидерландов состоится в среду, 16 июля. Начало игры - в 14:00 по киевскому времени. 

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале30.06.25, 00:35 • 2472 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Сербия
Канада
Болгария
Италия
Нидерланды
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9