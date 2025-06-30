Украинские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций и поднялись в турнирной таблице

Мужская сборная Украины по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций-2025, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.

Мужская сборная Украины по волейболу победно завершила вторую игровую неделю Лиги наций-2025. В заключительном матче второй игровой недели украинская команда одержала важную победу над сборной Болгарии со счетом 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23) - сообщили в НОК.

Эта победа, как отмечается, стала пятой для "сине-желтых" в розыгрыше Лиги наций-2025, что позволило команде подняться на промежуточную пятую строчку турнирной таблицы. Наши волейболисты продолжают борьбу за место в восьмерке сильнейших - именно эти команды выйдут в раунд плей-офф.

Следующий вызов для команды Рауля Лосано - третья игровая неделя, матчи которой состоятся в словенской Любляне с 16 по 20 июля. Соперниками украинцев станут Нидерланды, Италия, Сербия и Канада.

Матч против сборной Нидерландов состоится в среду, 16 июля. Начало игры - в 14:00 по киевскому времени.

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2025, победив Венгрию в финале