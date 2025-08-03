Женская сборная Украины впервые золотой призер чемпионата Европы по пляжному волейболу
Киев • УНН
Женская сборная Украины по пляжному волейболу, Марина Гладун и Татьяна Лазаренко, завоевала историческое золото на Чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Украинки обыграли француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро со счетом 2:1.
В финальном матче чемпионата Европы украинская пара Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победила француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро.
Передает УНН со ссылкой на канал Национального олимпийского комитета Украины.
Детали
Украина завоевала историческое золото чемпионата Европы по пляжному волейболу. Марина Гладун и Татьяна Лазаренко на площадке немецкого Дюссельдорфа победили тандем из Франции - спортсменок Клеменс Виера и Алин Шамеро.
Победа оказалась непростой: первый сет соперницам из Франции был проигран (21:23). Но украинские девушки не сдались и сумели вырвать победу в двух следующих сетах — 21:18, 16:14.
Напомним
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