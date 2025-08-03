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Женская сборная Украины впервые золотой призер чемпионата Европы по пляжному волейболу

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Женская сборная Украины по пляжному волейболу, Марина Гладун и Татьяна Лазаренко, завоевала историческое золото на Чемпионате Европы в Дюссельдорфе. Украинки обыграли француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро со счетом 2:1.

Женская сборная Украины впервые золотой призер чемпионата Европы по пляжному волейболу

В финальном матче чемпионата Европы украинская пара Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победила француженок Клеменс Виера и Алин Шамеро.

Передает УНН со ссылкой на канал Национального олимпийского комитета Украины.

Детали

Украина завоевала историческое золото чемпионата Европы по пляжному волейболу. Марина Гладун и Татьяна Лазаренко на площадке немецкого Дюссельдорфа победили тандем из Франции - спортсменок Клеменс Виера и Алин Шамеро.

Победа оказалась непростой: первый сет соперницам из Франции был проигран (21:23). Но украинские девушки не сдались и сумели вырвать победу в двух следующих сетах — 21:18, 16:14.

Напомним

Сборная Украины по волейболу одержала победу над Нидерландами со счетом 3:2, обеспечив себе место в Лиге наций на следующий сезон.

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах победила "нейтральную команду" россиянок со счетом 45:36 на Чемпионате Мира в Тбилиси.

Элина Свитолина победила Камиллу Рахимову на турнире WTA 1000 в Канаде. Украинская теннисистка вышла в третий круг, где встретится с Анной Калинской.

Игорь Тележников

спорт
Дюссельдорф
Франция
Украина