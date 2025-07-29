Українські рапіристки здолали "нейтральних" росіянок на Чемпіонаті Світу з фехтування
Київ • УНН
Жіноча збірна України з фехтування на рапірі перемогла "нейтральну команду" росіянок з рахунком 45:36 на Чемпіонаті Світу в Тбілісі. Українки вперше з 2013 року увійшли до вісімки найкращих на світовій першості.
Українська жіноча команда з фехтування на рапірі у складі Аліни Полозюк, Крістіни Петрової, Ольги Сопіт та Дарії Миронюк перемогла "нейтральну команду" росіянок з рахунком 45:36 на Чемпіонаті Світу, що триває у Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє УНН із посиланням на Федерацію фехтування України (ФФУ).
Деталі
Зазначається, що, поступаючись по ходу зустрічі десятьма уколами (7:17), наші дівчата змогли не просто скоротити розрив до мінімуму (18:19), але вийшли вперед і розвинули перевагу (30:26), яка перед останнім боєм сягнула шести уколів (40:34).
Розгублені та розчавлені "нейтралки" не змогли з цим нічого зробити
Таким чином, українська жіноча команда з фехтування на рапірі вперше з 2013 року опинилася у вісімці найкращих на чемпіонаті світу.
Нагадаємо
Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну" росіянку, дворазову олімпійську чемпіонку соф'ю вєлікую у поєдинку за вихід до 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування в Тбілісі.
Аліна Комащук принесла Україні третю медаль ЧС з фехтування27.07.25, 20:17 • 3614 переглядiв