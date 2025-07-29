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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Українські рапіристки здолали "нейтральних" росіянок на Чемпіонаті Світу з фехтування

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі перемогла "нейтральну команду" росіянок з рахунком 45:36 на Чемпіонаті Світу в Тбілісі. Українки вперше з 2013 року увійшли до вісімки найкращих на світовій першості.

Українські рапіристки здолали "нейтральних" росіянок на Чемпіонаті Світу з фехтування

Українська жіноча команда з фехтування на рапірі у складі Аліни Полозюк, Крістіни Петрової, Ольги Сопіт та Дарії Миронюк перемогла "нейтральну команду" росіянок з рахунком 45:36 на Чемпіонаті Світу, що триває у Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє УНН із посиланням на Федерацію фехтування України (ФФУ).

Деталі

Зазначається, що, поступаючись по ходу зустрічі десятьма уколами (7:17), наші дівчата змогли не просто скоротити розрив до мінімуму (18:19), але вийшли вперед і розвинули перевагу (30:26), яка перед останнім боєм сягнула шести уколів (40:34).

Розгублені та розчавлені "нейтралки" не змогли з цим нічого зробити

- розповіли в ФФУ.

Таким чином, українська жіноча команда з фехтування на рапірі вперше з 2013 року опинилася у вісімці найкращих на чемпіонаті світу.

Нагадаємо

Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну" росіянку, дворазову олімпійську чемпіонку соф'ю вєлікую у поєдинку за вихід до 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування в Тбілісі.

Аліна Комащук принесла Україні третю медаль ЧС з фехтування27.07.25, 20:17 • 3614 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Тбілісі
Грузія
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