Українська шаблістка Юлія Бакастова здолала майора армії росії вєлікую на ЧС з фехтування
Київ • УНН
Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну" росіянку, дворазову олімпійську чемпіонку соф'ю вєлікую у поєдинку за вихід до 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування в Тбілісі. Долю бою вирішив один удар, який приніс перемогу українці з рахунком 15:14.
Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну" росіянку Соф'ю Велікую в поєдинку за вихід до 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування, що триває у Тбілісі (Грузія). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Федерації фехтування України (ФФУ).
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Зазначається, що для виходу до наступного раунду 29-річній киянці необхідно було виграти один бій, "але який - проти представниці країни-агресорки, майора армії рф, дворазової олімпійської чемпіонки Соф'ї Вєлікой, яку, нехтуючи самим принципом нейтральності, незважаючи на обурення фехтувальників багатьох країн, все ж допустили до ЧС у Тбілісі".
Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі за шаленого галасу трибун, які попри те, що зустріч проходила в маленькому залі, здавалося, по децибелах могли дати фору вчорашньому фіналу на великій арені в чоловічій шаблі, який виграв господар доріжки Сандро Базадзе
Вказується, що підтримка відчувалася і від представників інших країн.
"Дихали в унісон із Юлією. Долю бою вирішив один удар і він був за представницею України (15:14)!" - резюмували в ФФУ.
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