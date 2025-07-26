Україна завершила виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі: скільки медалей здобула
Київ • УНН
Українська збірна завершила виступ на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, здобувши 23 медалі (5 золотих, 8 срібних, 10 бронзових) та посівши 10 місце. Це майже вдвічі більше, ніж на попередньому фестивалі у Маріборі-2023.
Збірна України завершила виступ на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. У скарбничці 23 медалі, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
... юні олімпійці вибороли 23 медалі (5 золотих, 8 срібних, 10 бронзових) і посіли 10 місце у медальному заліку ЄЮОФ-2025. Команда України майже вдвічі перевищила досягнення попереднього літнього фестивалю у Маріборі-2023, де було здобуто 12 медалей (1 золота, 5 срібних, 6 бронзових)
Срібну крапку у змаганнях українців на ЄЮОФ-2025 поставив легкоатлет Адам Білоконь. У стрибках у довжину він здобув срібло з особистим рекордом 7.47 м.
Універсіада 2025: Михайло Кохан виборов ще одну золоту медаль для України24.07.25, 18:11 • 2754 перегляди