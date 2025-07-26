Україна завершила виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі: скільки медалей здобула

Збірна України завершила виступ на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. У скарбничці 23 медалі, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

... юні олімпійці вибороли 23 медалі (5 золотих, 8 срібних, 10 бронзових) і посіли 10 місце у медальному заліку ЄЮОФ-2025. Команда України майже вдвічі перевищила досягнення попереднього літнього фестивалю у Маріборі-2023, де було здобуто 12 медалей (1 золота, 5 срібних, 6 бронзових) - йдеться у повідомленні.

Срібну крапку у змаганнях українців на ЄЮОФ-2025 поставив легкоатлет Адам Білоконь. У стрибках у довжину він здобув срібло з особистим рекордом 7.47 м.

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