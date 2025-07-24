Універсіада 2025: Михайло Кохан виборов ще одну золоту медаль для України

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов 4 золоту медаль на Всесвітній Універсіаді, а загалом 11 для українських спортсменів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Четверте золото на Всесвітній Універсіаді. Збірна України посідає 7 місце у загальному заліку. Михайло Кохан виборов золоту медаль у метанні молота з результатом 77,10 м - йдеться в повідомленні.

Загалом це стало 11 медаллю українських спортсменів.

"Всесвітні університетські ігри. Я взагалі перший раз на таких змаганнях. Ось я поїхав, метнув, виграв золото, та в мене тепер є звідси теж якісь спогади", - поділився враженнями Кохан.

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