Універсіада-2025: тхеквондист Гарбар приніс Україні третє золото

Тхеквондист Артем Гарбар здобув для України третю золоту медаль на Всесвітній літній Універсіаді - 2025, повідомили у середу у Мінмолодьспорту, пише УНН.

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"Третє золото для України на FISU World Summer Games 2025", - зазначили в Мінмолодьспорту.

Артем Гарбар, чемпіон Універсіади 2025 з тхеквондо (ВТФ), поділився емоціями після перемоги: "Я дуже вдячний за те, що в мене вірили. Я дуже пишаюся своєю країною. Це третя золота нагорода у нас. Я дуже старався, щоб виграти цей бій".

Загалом у шостий змагальний день в скарбничці нашої збірної опинилося ще дві медалі.

Окрім золота, медальна колекція збірної поповнилася бронзою. У метанні диска відзначився легкоатлет Михайло Брудін. Його результат - 60 метрів 71 сантиметр.

"Я їхав сюди, щоб метнути 60 і 61, чи 60 метрів 20 сантиметрів. То я дуже щасливий зробити цей результат - 60.71 м", - поділився враженнями бронзовий призер Михайло Брудін.

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