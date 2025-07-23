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Універсіада-2025: тхеквондист Гарбар приніс Україні третє золото

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

Артем Гарбар виборов третю золоту медаль для України на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у тхеквондо. Михайло Брудін додав бронзу у метанні диска, показавши результат 60 метрів 71 сантиметр.

Універсіада-2025: тхеквондист Гарбар приніс Україні третє золото

Тхеквондист Артем Гарбар здобув для України третю золоту медаль на Всесвітній літній Універсіаді - 2025, повідомили у середу у Мінмолодьспорту, пише УНН.

Деталі

"Третє золото для України на FISU World Summer Games 2025", - зазначили в Мінмолодьспорту.

Артем Гарбар, чемпіон Універсіади 2025 з тхеквондо (ВТФ), поділився емоціями після перемоги: "Я дуже вдячний за те, що в мене вірили. Я дуже пишаюся своєю країною. Це третя золота нагорода у нас. Я дуже старався, щоб виграти цей бій".

Загалом у шостий змагальний день в скарбничці нашої збірної опинилося ще дві медалі.

Окрім золота, медальна колекція збірної поповнилася бронзою. У метанні диска відзначився легкоатлет Михайло Брудін. Його результат - 60 метрів 71 сантиметр.

"Я їхав сюди, щоб метнути 60 і 61, чи 60 метрів 20 сантиметрів. То я дуже щасливий зробити цей результат - 60.71 м", - поділився враженнями бронзовий призер Михайло Брудін.

Тхеквондист Маненков здобув для України друге золото на Універсіаді-202521.07.25, 12:39 • 12693 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
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