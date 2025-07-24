Универсиада 2025: Михаил Кохан завоевал еще одну золотую медаль для Украины
Киев • УНН
Михаил Кохан завоевал золотую медаль в метании молота с результатом 77,10 м на Всемирной Универсиаде, что стало 11-й медалью для Украины. В целом Украина занимает 7 место в общем зачете.
Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал 4-ю золотую медаль на Всемирной Универсиаде, а в общей сложности 11-ю для украинских спортсменов. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Четвертое золото на Всемирной Универсиаде. Сборная Украины занимает 7 место в общем зачете. Михаил Кохан завоевал золотую медаль в метании молота с результатом 77,10 м
В общей сложности это стало 11-й медалью украинских спортсменов.
"Всемирные университетские игры. Я вообще первый раз на таких соревнованиях. Вот я поехал, метнул, выиграл золото, и у меня теперь есть отсюда тоже какие-то воспоминания", - поделился впечатлениями Кохан.
Напомним
Тхэквондист Артем Гарбар завоевал для Украины третью золотую медаль на Всемирной летней Универсиаде - 2025.
Кирилл Гурнов победил соперников из Великобритании и Азербайджана, в полуфинале вел бой с представителем Китайского Тайбэя (название Республики Китай, известной как Тайвань, во всех спортивных соревнованиях).
Украинский тхэквондист завоевал золотую медаль на Всемирной Летней Универсиаде в Германии.