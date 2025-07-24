Универсиада 2025: Михаил Кохан завоевал еще одну золотую медаль для Украины

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал 4-ю золотую медаль на Всемирной Универсиаде, а в общей сложности 11-ю для украинских спортсменов. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Четвертое золото на Всемирной Универсиаде. Сборная Украины занимает 7 место в общем зачете. Михаил Кохан завоевал золотую медаль в метании молота с результатом 77,10 м - говорится в сообщении.

В общей сложности это стало 11-й медалью украинских спортсменов.

"Всемирные университетские игры. Я вообще первый раз на таких соревнованиях. Вот я поехал, метнул, выиграл золото, и у меня теперь есть отсюда тоже какие-то воспоминания", - поделился впечатлениями Кохан.

Напомним

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Украинский тхэквондист завоевал золотую медаль на Всемирной Летней Универсиаде в Германии.