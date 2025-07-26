Украина завершила выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале: сколько медалей завоевала

Сборная Украины завершила выступление на XVIII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. В копилке 23 медали, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

... юные олимпийцы завоевали 23 медали (5 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых) и заняли 10 место в медальном зачете ЕЮОФ-2025. Команда Украины почти вдвое превысила достижения предыдущего летнего фестиваля в Мариборе-2023, где было завоевано 12 медалей (1 золотая, 5 серебряных, 6 бронзовых) - говорится в сообщении.

Серебряную точку в соревнованиях украинцев на ЕЮОФ-2025 поставил легкоатлет Адам Белоконь. В прыжках в длину он завоевал серебро с личным рекордом 7.47 м.

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