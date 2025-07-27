Украинская саблистка Юлия Бакастова одолела майора армии россии Великую на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Юлия Бакастова победила "нейтральную" россиянку Софью Великую в поединке за выход в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Федерации фехтования Украины (ФФУ).

Детали

Отмечается, что для выхода в следующий раунд 29-летней киевлянке необходимо было выиграть один бой, "но какой - против представительницы страны-агрессора, майора армии РФ, двукратной олимпийской чемпионки Софьи Великой, которую, пренебрегая самим принципом нейтральности, несмотря на возмущение фехтовальщиков многих стран, все же допустили к ЧМ в Тбилиси".

Поединок прошел в напряженной борьбе при сумасшедшем шуме трибун, которые, несмотря на то, что встреча проходила в маленьком зале, казалось, по децибелам могли дать фору вчерашнему финалу на большой арене в мужской сабле, который выиграл хозяин дорожки Сандро Базадзе - говорится в сообщении.

Указывается, что поддержка ощущалась и от представителей других стран.

"Дышали в унисон с Юлией. Судьбу боя решил один удар, и он был за представительницей Украины (15:14)!" - резюмировали в ФФУ.

Напомним

Украинская сборная завершила выступление на XVIII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, завоевав 23 медали (5 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых) и заняв 10 место. Это почти вдвое больше, чем на предыдущем фестивале в Мариборе-2023.

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