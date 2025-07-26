23-летний львовянин Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью по новым правилам. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

23-летний львовянин завоевал золотую медаль в финале чемпионата Европы, который проходит в Мадриде. Это - первая в истории Украины победа на континентальном первенстве по новым правилам современного пятиборья - говорится в сообщении.

В НОК напомнили, что современное пятиборье с 2025 года имеет обновленный формат: вместо конкура — полоса препятствий, а фехтование происходит только в основном раунде по олимпийской системе.

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