23-річний львів’янин Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства за новими правилами. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

3-річний львів’янин здобув золоту медаль у фіналі чемпіонату Європи, який проходить у Мадриді. Це - перша в історії України перемога на континентальній першості за новими правилами сучасного п’ятиборства - йдеться у повідомленні.

В НОК нагадали, що сучасне п’ятиборство з 2025 року має оновлений формат: замість конкурів — смуга перешкод, а фехтування відбувається лише в основному раунді за олімпійською системою.

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