Україна здобула вже чотири золота на ЄЮОФ-2025: чемпіонкою стала легкоатлетка Дзерожинська
Київ • УНН
Поліна Дзерожинська виборола золоту медаль у метанні молота на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є. Це третє золото України на змаганнях, де також відзначилися Іларія Цуркан, Хазар Гейдаров та Макар Яхно.
Українська легкоатлетка Поліна Дзерожинська здобула золоту медаль з метання молота на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є. Таким чином, кількість золотих медалей, які виборола Україна на змаганнях, зросла до трьох, повідомили у Національному олімпійському комітеті України, пише УНН.
Деталі
"Юній легкоатлетці Поліні Дзерожинській, яка виступає у секторі для метання молота, не було рівних у сьогоднішньому фіналі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є! Українка відправила молот на 71,5 м, тим самим принісши Україні третє "золото" фестивалю!", - повідомили в НОК.
Повідомляється, що ця медаль стала другою для збірної України з легкої атлетики на ЄЮОФ-2025.
Доповнення
Раніше Іларія Цуркан стала чемпіонкою ЄЮОФ-2025, принісши Україні третє золото замагань. Дзюдоїст Хазар Гейдаров також отримав золото ЄЮОФ-2025 - друге в активі України на змаганнях. А перше золото фестивалю здобув Макар Яхно - український плавець на дистанції 1500 метрів вільним стилем.