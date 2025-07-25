Україна здобула вже чотири золота на ЄЮОФ-2025: чемпіонкою стала легкоатлетка Дзерожинська

Українська легкоатлетка Поліна Дзерожинська здобула золоту медаль з метання молота на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є. Таким чином, кількість золотих медалей, які виборола Україна на змаганнях, зросла до трьох, повідомили у Національному олімпійському комітеті України, пише УНН.

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"Юній легкоатлетці Поліні Дзерожинській, яка виступає у секторі для метання молота, не було рівних у сьогоднішньому фіналі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є! Українка відправила молот на 71,5 м, тим самим принісши Україні третє "золото" фестивалю!", - повідомили в НОК.

Повідомляється, що ця медаль стала другою для збірної України з легкої атлетики на ЄЮОФ-2025.

Доповнення

Раніше Іларія Цуркан стала чемпіонкою ЄЮОФ-2025, принісши Україні третє золото замагань. Дзюдоїст Хазар Гейдаров також отримав золото ЄЮОФ-2025 - друге в активі України на змаганнях. А перше золото фестивалю здобув Макар Яхно - український плавець на дистанції 1500 метрів вільним стилем.