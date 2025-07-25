Украина завоевала уже четыре золота на ЕЮОФ-2025: чемпионкой стала легкоатлетка Дзерожинская

Украинская легкоатлетка Полина Дзерожинская завоевала золотую медаль в метании молота на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Таким образом, количество золотых медалей, завоеванных Украиной на соревнованиях, возросло до трех, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, пишет УНН.

Подробности

"Юной легкоатлетке Полине Дзерожинской, выступающей в секторе для метания молота, не было равных в сегодняшнем финале на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье! Украинка отправила молот на 71,5 м, тем самым принеся Украине третье "золото" фестиваля!", - сообщили в НОК.

Сообщается, что эта медаль стала второй для сборной Украины по легкой атлетике на ЕЮОФ-2025.

Дополнение

Ранее Илария Цуркан стала чемпионкой ЕЮОФ-2025, принеся Украине третье золото соревнований. Дзюдоист Хазар Гейдаров также получил золото ЕЮОФ-2025 - второе в активе Украины на соревнованиях. А первое золото фестиваля завоевал Макар Яхно - украинский пловец на дистанции 1500 метров вольным стилем.