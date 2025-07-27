Аліна Комащук принесла Україні третю медаль ЧС з фехтування
Київ • УНН
Аліна Комащук виборола бронзову нагороду на Чемпіонаті світу з фехтування в Тбілісі, що стало її першою особистою медаллю світової першості. Українська спортсменка перемогла кількох сильних суперниць, поступившись у півфіналі польській шаблістці.
У грузинському Тбілісі продовжують визначатися володарі медалей чемпіонату світу з фехтування. Збірна України поповнила свій медальний доробок уже третьою нагородою - другою бронзою змагального дня. Її здобула Аліна Комащук, яка вперше піднялася на особистий п’єдестал світової першості в шаблі. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
Деталі
Аліна розпочала виступи з основної турнірної сітки. В 1/32 фіналу вона впевнено здолала представницю Німеччини Елізабет Гетте — 15:7, а в 1/16 перемогла Фу Ін з Китаю — 15:6. В 1/8 фіналу українська шаблістка зупинила чинну чемпіонку світу Місакі Емуру з Японії — 15:12, а в чвертьфіналі здобула вкрай переконливу перемогу над дворазовою віцечемпіонкою Олімпійських ігор Сарою Бальзер з Франції — 15:7.
У півфінальному напруженому поєдинку українка поступилася польській спортсменці Зузанні Чєслар — 12:15, завоювавши бронзову нагороду.
Це перша особиста медаль Аліни Комащук на чемпіонатах світу. Раніше вона тричі ставала призеркою світової першості у складі команди: "золото — 2013, "срібло" — 2015, "бронза" — 2014. Також в активі українки — "срібло" Олімпійських ігор-2016 та "золото" Олімпіади-2024 в командній першості
У червні 2025 року Аліна також здобула срібну нагороду в особистій першості на чемпіонаті Європи: нинішня бронза стала продовженням її успішного сезону.
Доповнення
Український шпажист Нікіта Кошман здобув дебютну медаль у кар'єрі на рівні чемпіонату світу з фехтування. Українець завоював "бронзу" на світовій першості у грузинському Тбілісі.
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