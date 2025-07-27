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Алина Комащук принесла Украине третью медаль ЧМ по фехтованию

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Алина Комащук завоевала бронзовую награду на Чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, что стало ее первой личной медалью мирового первенства. Украинская спортсменка победила нескольких сильных соперниц, уступив в полуфинале польской саблистке.

Алина Комащук принесла Украине третью медаль ЧМ по фехтованию

В грузинском Тбилиси продолжают определяться обладатели медалей чемпионата мира по фехтованию. Сборная Украины пополнила свой медальный задел уже третьей наградой – второй бронзой соревновательного дня. Ее завоевала Алина Комащук, которая впервые поднялась на личный пьедестал мирового первенства в сабле. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Алина начала выступления с основной турнирной сетки. В 1/32 финала она уверенно одолела представительницу Германии Элизабет Гетте — 15:7, а в 1/16 победила Фу Ин из Китая — 15:6. В 1/8 финала украинская саблистка остановила действующую чемпионку мира Мисаки Эмуру из Японии — 15:12, а в четвертьфинале одержала крайне убедительную победу над двукратной вице-чемпионкой Олимпийских игр Сарой Бальзер из Франции — 15:7.

В полуфинальном напряженном поединке украинка уступила польской спортсменке Зузанне Чеслар — 12:15, завоевав бронзовую награду.

Это первая личная медаль Алины Комащук на чемпионатах мира. Ранее она трижды становилась призером мирового первенства в составе команды: "золото" — 2013, "серебро" — 2015, "бронза" — 2014. Также в активе украинки — "серебро" Олимпийских игр-2016 и "золото" Олимпиады-2024 в командном первенстве

- говорится в сообщении.

В июне 2025 года Алина также завоевала серебряную награду в личном первенстве на чемпионате Европы: нынешняя бронза стала продолжением ее успешного сезона.

Дополнение

Украинский шпажист Никита Кошман завоевал дебютную медаль в карьере на уровне чемпионата мира по фехтованию. Украинец завоевал "бронзу" на мировом первенстве в грузинском Тбилиси.

Украинская саблистка Юлия Бакастова одолела майора армии россии Великую на ЧМ по фехтованию27.07.25, 00:31 • 3894 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
Тбилиси
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