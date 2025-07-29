Украинские рапиристки одолели «нейтральных» россиянок на Чемпионате Мира по фехтованию
Киев • УНН
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах победила «нейтральную команду» россиянок со счетом 45:36 на Чемпионате Мира в Тбилиси. Украинки впервые с 2013 года вошли в восьмерку лучших на мировом первенстве.
Украинская женская команда по фехтованию на рапирах в составе Алины Полозюк, Кристины Петровой, Ольги Сопит и Дарьи Миронюк победила "нейтральную команду" россиянок со счетом 45:36 на Чемпионате Мира, который проходит в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фехтования Украины (ФФУ).
Детали
Отмечается, что, уступая по ходу встречи десятью уколами (7:17), наши девушки смогли не просто сократить разрыв до минимума (18:19), но вышли вперед и развили преимущество (30:26), которое перед последним боем достигло шести уколов (40:34).
Растерянные и раздавленные "нейтралки" не смогли с этим ничего сделать
Таким образом, украинская женская команда по фехтованию на рапирах впервые с 2013 года оказалась в восьмерке лучших на чемпионате мира.
Напомним
Украинская саблистка Юлия Бакастова победила "нейтральную" россиянку, двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую в поединке за выход в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси.
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