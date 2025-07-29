Украинские рапиристки одолели «нейтральных» россиянок на Чемпионате Мира по фехтованию

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
28 июля, 17:54 • 13683 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 75491 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 57103 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 110070 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 60951 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 58053 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 49427 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 43779 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 31677 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 27564 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.1м/с
72%
742мм
Популярные новости
На Харьковщине в результате обстрелов рф за неделю погибли 4 человека, еще 83 ранены28 июля, 14:43 • 3418 просмотра
"Скоро в Турции накроют стол мира": Эрдоган ожидает, что скоро кровавая война в Украине закончится28 июля, 14:51 • 4796 просмотра
Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с путиным28 июля, 15:32 • 8718 просмотра
Первые результаты корпуса Билецкого: грамотное руководство значительно сокращает потери среди военных28 июля, 16:55 • 5162 просмотра
Место Матвиенко – на скамье подсудимых: Украина возмущена участием главы совфеда рф в международной конференции28 июля, 17:34 • 3634 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 75488 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 87898 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 103972 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 110068 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 331373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Черновицкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 74026 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 128914 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 67666 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 67375 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 62700 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
ядерная бомба B61
MIM-104 Patriot

Украинские рапиристки одолели «нейтральных» россиянок на Чемпионате Мира по фехтованию

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах победила «нейтральную команду» россиянок со счетом 45:36 на Чемпионате Мира в Тбилиси. Украинки впервые с 2013 года вошли в восьмерку лучших на мировом первенстве.

Украинские рапиристки одолели «нейтральных» россиянок на Чемпионате Мира по фехтованию

Украинская женская команда по фехтованию на рапирах в составе Алины Полозюк, Кристины Петровой, Ольги Сопит и Дарьи Миронюк победила "нейтральную команду" россиянок со счетом 45:36 на Чемпионате Мира, который проходит в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фехтования Украины (ФФУ).

Детали

Отмечается, что, уступая по ходу встречи десятью уколами (7:17), наши девушки смогли не просто сократить разрыв до минимума (18:19), но вышли вперед и развили преимущество (30:26), которое перед последним боем достигло шести уколов (40:34).

Растерянные и раздавленные "нейтралки" не смогли с этим ничего сделать

- рассказали в ФФУ.

Таким образом, украинская женская команда по фехтованию на рапирах впервые с 2013 года оказалась в восьмерке лучших на чемпионате мира.

Напомним

Украинская саблистка Юлия Бакастова победила "нейтральную" россиянку, двукратную олимпийскую чемпионку Софью Великую в поединке за выход в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси.

Алина Комащук принесла Украине третью медаль ЧМ по фехтованию27.07.25, 20:17 • 3614 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
Тбилиси
Грузия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9