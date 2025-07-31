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Світоліна з перемоги проти "нейтральної" стартувала на турнірі WTA 1000 у Монреалі

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Еліна Світоліна перемогла Каміллу Рахімову на турнірі WTA 1000 в Канаді. Українська тенісистка вийшла до третього кола, де зустрінеться з Анною Калинською.

Світоліна з перемоги проти "нейтральної" стартувала на турнірі WTA 1000 у Монреалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла свій стартовий матч проти "нейтральної" Камілли Рахімової і вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в Канаді, пише УНН з посиланням на "Великий теніс України".

Деталі

Еліна Світоліна (Україна, 10) здобула перемогу у другому колі турніру над Каміллою Рахімовою (-, Q) з рахунком 7:5, 6:2.

Українська тенісистка провела на корті півтори години. Світоліна ледь не втратила перший сет, ведучи з рахунком 5:1, після чого програла чотири гейми поспіль, але їй вдалося виграти два наступні.

Зазначається, що Еліна здобула свою першу перемогу в Монреалі з 2018 року, коли дісталася тут до півфіналу.

Доповнення

Наступною суперницею українки буде Анна Калинська (-), яку вона обіграла у двох попередніх протистояннях. Цього року вони зустрічалися на турнірі WTA 1000 в Дубаї.

Юлія Шрамко

Спорт