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Свитолина с победы против "нейтральной" стартовала на турнире WTA 1000 в Монреале

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Элина Свитолина победила Камиллу Рахимову на турнире WTA 1000 в Канаде. Украинская теннисистка вышла в третий круг, где встретится с Анной Калинской.

Свитолина с победы против "нейтральной" стартовала на турнире WTA 1000 в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла свой стартовый матч против «нейтральной» Камиллы Рахимовой и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Канаде, пишет УНН со ссылкой на «Большой теннис Украины».

Детали

Элина Свитолина (Украина, 10) одержала победу во втором круге турнира над Камиллой Рахимовой (-, Q) со счетом 7:5, 6:2.

Украинская теннисистка провела на корте полтора часа. Свитолина едва не упустила первый сет, ведя со счетом 5:1, после чего проиграла четыре гейма подряд, но ей удалось выиграть два следующих.

Отмечается, что Элина одержала свою первую победу в Монреале с 2018 года, когда дошла здесь до полуфинала.

Дополнение

Следующей соперницей украинки будет Анна Калинская (-), которую она обыграла в двух предыдущих противостояниях. В этом году они встречались на турнире WTA 1000 в Дубае.

Юлия Шрамко

спорт