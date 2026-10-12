Сборная Украины примет Грузию в Кошице в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в заключительном туре Лиги наций примет сборную Грузии в Кошице, Словакия. Предыдущие поединки Украина проводила в Трнаве, сообщает УАФ, передает УНН.

Детали

Стали известны время и место заключительного поединка Лиги наций-2026/27 между Украиной и Грузией. Встреча шестого тура группы В2 состоится в Кошице на Футбольной арене Кошице (Košická futbalová aréna). Начало встречи — 21:45 (по киевскому времени) — сообщили в УАФ.

Как отметили в Федерации, о начале продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Отметим, последние два "домашних" матча против Северной Ирландии (поражение 3:0) и против Венгрии (поражение 2:1) сборная Украины провела в Трнаве на стадионе Антона Малатинского.

Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги наций

К слову, следующий матч Украина проведет в рамках Лиги наций 14 ноября на выезде против Северной Ирландии и "дома" против Грузии 17 ноября.

Что известно о стадионе в Кошице

Футбольная арена Кошице — футбольный стадион в городе Кошице, Словакия. Стадион является домашней ареной для местного клуба ФК "Кошице" и вмещает 5 836 зрителей, хотя планируется увеличить его вместимость до 12 658. Ранее на этой арене домашние матчи в еврокубках проводил "Днепр-1", который прекратил существование.

Напомним

Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место на международном турнире Mundialito Beach Soccer 2026. В своем заключительном матче подопечные Юрия Клименко разгромили итальянок со счетом 5:0.