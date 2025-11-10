79 людей опинилися в лікарнях після зіткнення поїздів у Словаччині
Київ • УНН
Внаслідок зіткнення двох поїздів поблизу Пезінока у Словаччині 79 людей опинилися в лікарнях. Троє пасажирів отримали серйозні травми, 60 – легкі.
79 людей опинилися в лікарнях після зіткнення двох поїздів поблизу Пезінока у Словаччині, пише УНН з посиланням на Denník N.
79 людей опинилися в лікарнях після залізничної аварії поблизу Пезінока. Троє пасажирів отримали серйозні травми грудної клітки та живота, вони були при свідомості під час перевезення. 60 людей мають легкі травми
Деталі
Пасажирів з найсерйознішими травмами доставили до лікарень у Крамарах та Ружинові, повідомляє оперативний центр.
Як розповідали пасажири, у постраждалих були розбиті голови, різні переломи.
Залізнична аварія сталася у неділю ввечері приблизно о 19:30 за місцевим часом - два поїзди зіткнулися у районі Пезіноку, поблизу Братислави.
Зіткнення не було лобовим, експрес Tatran з Кошиць врізався в задню частину регіонального експреса з Нітри, який також прямував до Братислави. У поїздах перебувало приблизно 800 пасажирів.
"Загиблих немає", - заявляв міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток.
За словами керівника Залізниць Словацької Республіки (ŽSR) Іван Беднарик, один із поїздів, імовірно, проїхав на червоне світло, пишуть Aktuality.sk.
