20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
Київ • УНН
Внаслідок зіткнення двох поїздів у Словаччині постраждав 20-річний українець, якому надають медичну допомогу. Загалом травмовано 69 осіб, загиблих немає.
У результаті зіткнення двох поїздів у Словаччині постраждав 20-річний українець, йому надають медичну допомогу. Про це УНН повідомили в МЗС.
Стало відомо про одного постраждалого громадянина України, 2005 р.н., якому надається допомога в місцевій лікарні. Посольство перебуває на зв'язку з матір’ю постраждалого
Додамо
Як повідомили у МЗС, станом на 18:00 відомо про 69 травмованих осіб, з яких 7 – у важкому стані, 14 – травми середньої складності, 48 – легкої складності. Загиблі - відсутні.
Нагадаємо
Dennik N повідомляло, що у Словаччині два потяги-експреси зіткнулися неподалік села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви.
