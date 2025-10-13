$41.600.10
Ексклюзив
16:59 • 3144 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31 • 8582 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
15:26 • 10751 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 12724 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 12756 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 11613 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 12761 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 13091 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 20594 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
13 жовтня, 11:24 • 12176 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Популярнi новини
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
13 жовтня, 07:50 • 36389 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo13 жовтня, 07:59 • 17385 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 15626 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 24919 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати13 жовтня, 10:34 • 22293 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 13654 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 20594 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 30775 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 29237 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 34547 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 3352 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 5280 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 6524 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 6680 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 44322 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС

Київ • УНН

 • 8628 перегляди

Внаслідок зіткнення двох поїздів у Словаччині постраждав 20-річний українець, якому надають медичну допомогу. Загалом травмовано 69 осіб, загиблих немає.

20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС

У результаті зіткнення двох поїздів у Словаччині постраждав 20-річний українець, йому надають медичну допомогу. Про це УНН повідомили в МЗС.

Стало відомо про одного постраждалого громадянина України, 2005 р.н., якому надається допомога в місцевій лікарні. Посольство перебуває на зв'язку з матір’ю постраждалого 

- повідомили у дипвідомстві.

Додамо

Як повідомили у МЗС, станом на 18:00 відомо про 69 травмованих осіб, з яких 7 – у важкому стані, 14 – травми середньої складності, 48 – легкої складності. Загиблі - відсутні.

Нагадаємо

Dennik N повідомляло, що у Словаччині два потяги-експреси зіткнулися неподалік села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви.

Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: у МОЗ повідомили про 91 постраждалого13.10.25, 17:10 • 2262 перегляди

Анна Мурашко

