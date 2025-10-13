20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
Киев • УНН
В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадал 20-летний украинец, которому оказывают медицинскую помощь. Всего травмировано 69 человек, погибших нет.
Стало известно об одном пострадавшем гражданине Украины, 2005 г.р., которому оказывается помощь в местной больнице. Посольство находится на связи с матерью пострадавшего
Добавим
Как сообщили в МИД, по состоянию на 18:00 известно о 69 травмированных лицах, из которых 7 – в тяжелом состоянии, 14 – травмы средней сложности, 48 – легкой сложности. Погибшие - отсутствуют.
Напомним
Dennik N сообщало, что в Словакии два поезда-экспресса столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы.
