Столкновение экспресс-поездов в Словакии: в Минздраве сообщили о 91 пострадавшем

Эксклюзив
14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay's представляет обновление бренда14:09
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18
Столкновение экспресс-поездов в Словакии: в Минздраве сообщили о 91 пострадавшем

Киев • УНН

 • 372 просмотра

В Словакии 91 человек пострадал в результате столкновения двух экспресс-поездов, погибших нет. Семеро получили серьезные травмы, 14 – средней тяжести, 70 – легкие.

Столкновение экспресс-поездов в Словакии: в Минздраве сообщили о 91 пострадавшем

В результате столкновения двух экспресс-поездов в Словакии пострадал 91 человек, погибших нет, сообщил министр здравоохранения страны Камил Шашко, пишет УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

7 человек получили серьезные травмы, 14 – травмы средней тяжести и 70 – легкие, сообщил министр.

Большинство пострадавших были переведены в больницы в Рожняве и Кошице, которые после аварии активировали планы травматологической помощи. "Я думаю, что пока они очень хорошо справляются с этим", – добавил Шашко.

Еще 12 пациентов были госпитализированы в больницу Пряшева – один с тяжелыми травмами и одиннадцать с легкими. 

Столкновение поездов в Словакии: в МИД заявили, что пока нет информации о пострадавших украинцах13.10.25, 15:29

Железнодорожный путь вблизи Рожнявы может быть снова открыт для движения во вторник после столкновения экспрессов. Техника направляется на место происшествия, чтобы расчистить его, когда позволит следствие, сообщил директор Словацкой железной дороги Иван Беднарик.

"Крановый поезд, предназначенный для этой цели, отправился из Кошице. Еще один едет из Зволена. Если следователь позволит ликвидировать аварию, я предполагаю, что линия будет функционировать к этому времени завтра, и не будет необходимости ездить автобусом в объезд этого перекрытия", – добавил он.

Столкновение экспресс-поездов в Словакии: около 100 пострадавших, двое в критическом состоянии13.10.25, 14:07

Юлия Шрамко

