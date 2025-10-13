Столкновение экспресс-поездов в Словакии: в Минздраве сообщили о 91 пострадавшем

В результате столкновения двух экспресс-поездов в Словакии пострадал 91 человек, погибших нет, сообщил министр здравоохранения страны Камил Шашко, пишет УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

7 человек получили серьезные травмы, 14 – травмы средней тяжести и 70 – легкие, сообщил министр.

Большинство пострадавших были переведены в больницы в Рожняве и Кошице, которые после аварии активировали планы травматологической помощи. "Я думаю, что пока они очень хорошо справляются с этим", – добавил Шашко.

Еще 12 пациентов были госпитализированы в больницу Пряшева – один с тяжелыми травмами и одиннадцать с легкими.

Железнодорожный путь вблизи Рожнявы может быть снова открыт для движения во вторник после столкновения экспрессов. Техника направляется на место происшествия, чтобы расчистить его, когда позволит следствие, сообщил директор Словацкой железной дороги Иван Беднарик.

"Крановый поезд, предназначенный для этой цели, отправился из Кошице. Еще один едет из Зволена. Если следователь позволит ликвидировать аварию, я предполагаю, что линия будет функционировать к этому времени завтра, и не будет необходимости ездить автобусом в объезд этого перекрытия", – добавил он.

