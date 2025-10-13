Столкновение поездов в Словакии: в МИД заявили, что пока нет информации о пострадавших украинцах

$41.600.10
48.110.10
ukenru
12:44 • 830 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2230 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4190 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6390 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10719 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16707 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21826 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21376 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27326 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства13 октября, 02:58 • 9048 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам13 октября, 04:14 • 30247 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 44131 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 15674 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 12283 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 4190 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 21826 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 21376 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 27326 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 32183 просмотра
Столкновение поездов в Словакии: в МИД заявили, что пока нет информации о пострадавших украинцах

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В Словакии столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов. По предварительным данным, около 80 человек получили травмы, украинцев среди них нет.

Столкновение поездов в Словакии: в МИД заявили, что пока нет информации о пострадавших украинцах

В настоящее время нет информации о пострадавших гражданах Украины в Словакии, где столкнулись два поезда-экспресса. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

По информации консульского отдела Посольства Украины в Словакии, вблизи села Яблонов-над-Турнёй в округе Рожнява столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов. Консулы находятся на контакте с полицией. Сведения о пострадавших гражданах Украины пока отсутствуют. На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется эвакуация пассажиров

- сообщили в МИД.

Отмечается, что предварительно, по данным словацких правоохранителей, около 80 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое - с тяжелыми травмами.

Причины аварии выясняются. Дело находится на контроле учреждения

 - информирует МИД.

Дополнение

Dennik N сообщал, что в Словакии два поезда-экспресса столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турнёй в районе Рожнявы.

Поезда столкнулись в Египте: 3 погибших, 49 раненых15.09.24, 03:05 • 20966 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Словакия
Украина