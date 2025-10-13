Столкновение поездов в Словакии: в МИД заявили, что пока нет информации о пострадавших украинцах

В настоящее время нет информации о пострадавших гражданах Украины в Словакии, где столкнулись два поезда-экспресса. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

По информации консульского отдела Посольства Украины в Словакии, вблизи села Яблонов-над-Турнёй в округе Рожнява столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов. Консулы находятся на контакте с полицией. Сведения о пострадавших гражданах Украины пока отсутствуют. На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется эвакуация пассажиров - сообщили в МИД.

Отмечается, что предварительно, по данным словацких правоохранителей, около 80 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое - с тяжелыми травмами.

Причины аварии выясняются. Дело находится на контроле учреждения - информирует МИД.

Дополнение

Dennik N сообщал, что в Словакии два поезда-экспресса столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турнёй в районе Рожнявы.

