Зіткнення поїздів у Словаччині: в МЗС заявили, що наразі немає інформації щодо постраждалих українців

Наразі відсутні відомості щодо постраждалих громадян України у Словаччині, де зіткнулися два потяги-експреси. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

За інформацією консульського відділу Посольства України в Словаччині, поблизу села Яблонув над Турньою в окрузі Рожнява, зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. Консули перебувають на контакті з поліцією. Відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. На місці події працюють екстрені служби, здійснюється евакуація пасажирів