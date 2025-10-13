Зіткнення поїздів у Словаччині: в МЗС заявили, що наразі немає інформації щодо постраждалих українців
Київ • УНН
У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. За попередніми даними, близько 80 осіб отримали травми, українців серед них немає.
Наразі відсутні відомості щодо постраждалих громадян України у Словаччині, де зіткнулися два потяги-експреси. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.
Деталі
За інформацією консульського відділу Посольства України в Словаччині, поблизу села Яблонув над Турньою в окрузі Рожнява, зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. Консули перебувають на контакті з поліцією. Відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. На місці події працюють екстрені служби, здійснюється евакуація пасажирів
Зазначається, що попередньо, за даними словацьких правоохоронців, близько 80 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема двоє - з важкими травмами.
Причини аварії з’ясовуються. Справа перебуває на контролі установи
Доповнення
Dennik N повідомляло, що у Словаччині два потяги-експреси зіткнулися неподалік села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви.
