Зіткнення поїздів у Словаччині: в МЗС заявили, що наразі немає інформації щодо постраждалих українців

$41.600.10
48.110.10
ukenru
12:44 • 1624 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 3802 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 6382 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 7478 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 11204 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 16915 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:25 • 22499 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 21906 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 27801 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15679 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4м/с
72%
750мм
Популярнi новини
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам13 жовтня, 04:14 • 30969 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 44908 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною08:25 • 4954 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі08:38 • 16413 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 13118 перегляди
Публікації
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 6382 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 22499 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 21906 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 27801 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 32610 перегляди
Актуальнi люди
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Європа
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 39760 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 71436 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 74511 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 75410 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 141484 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби
Facebook

Зіткнення поїздів у Словаччині: в МЗС заявили, що наразі немає інформації щодо постраждалих українців

Київ • УНН

 • 994 перегляди

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. За попередніми даними, близько 80 осіб отримали травми, українців серед них немає.

Зіткнення поїздів у Словаччині: в МЗС заявили, що наразі немає інформації щодо постраждалих українців

Наразі відсутні відомості щодо постраждалих громадян України у Словаччині, де зіткнулися два потяги-експреси. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

За інформацією консульського відділу Посольства України в Словаччині, поблизу села Яблонув над Турньою в окрузі Рожнява, зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. Консули перебувають на контакті з поліцією. Відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні. На місці події працюють екстрені служби, здійснюється евакуація пасажирів

- повідомили в МЗС.

Зазначається, що попередньо, за даними словацьких правоохоронців, близько 80 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема двоє - з важкими травмами.

Причини аварії з’ясовуються. Справа перебуває на контролі установи

 - інформує МЗС.

Доповнення

Dennik N повідомляло, що у Словаччині два потяги-експреси зіткнулися неподалік села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви.

Поїзди зіткнулися в Єгипті: 3 загиблих, 49 поранених15.09.24, 03:05 • 20966 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
Словаччина
Україна