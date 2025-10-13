Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: у МОЗ повідомили про 91 постраждалого

Внаслідок зіткнення двох поїздів-експресів у Словаччині постраждала 91 людина, загиблих немає, повідомив міністр охорони здоров'я країни Каміл Шашко, пише УНН з посиланням на Dennik N.

Деталі

7 людей отримали серйозні травми, 14 – травми середньої тяжкості та 70 – легкі, повідомив міністр.

Більшість постраждалих було переведено до лікарень у Рожняві та Кошицях, які після аварії активували плани травматологічної допомоги. "Я думаю, що поки що вони дуже добре справляються з цим", – додав Шашко.

Ще 12 пацієнтів було госпіталізовано до лікарні Пряшева – один з важкими травмами та одинадцять з легкими.

Залізнична колія поблизу Рожняви може бути знову відкрита для руху у вівторок після зіткнення експресів. Техніка прямує на місце події, щоб розчистити його, коли дозволить слідство, повідомив директор Словацької залізниці Іван Беднарик.

"Крановий поїзд, призначений для цієї мети, вирушив з Кошиць. Ще один їде зі Зволена. Якщо слідчий дозволить ліквідувати аварію, я припускаю, що лінія буде функціонувати до цього часу завтра, і не буде потреби їздити автобусом в об'їзд цього перекриття", – додав він.

