Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: у МОЗ повідомили про 91 постраждалого

14:34 • 566 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1718 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3728 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8622 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11198 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14924 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11576 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13373 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26169 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 25032 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежі 13 жовтня, 05:19
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм 13 жовтня, 06:07
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною 13 жовтня, 08:25
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі 13 жовтня, 08:38
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати 10:34
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня 13:30
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво 10:25
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм 10:13
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30708 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі 14:34
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay's презентує оновлення бренду 14:09
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті 12 жовтня, 11:24
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі 10 жовтня, 11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі 10 жовтня, 10:04
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: у МОЗ повідомили про 91 постраждалого

Київ • УНН

 • 654 перегляди

У Словаччині 91 людина постраждала внаслідок зіткнення двох поїздів-експресів, загиблих немає. Семеро отримали серйозні травми, 14 – середньої тяжкості, 70 – легкі.

Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: у МОЗ повідомили про 91 постраждалого

Внаслідок зіткнення двох поїздів-експресів у Словаччині постраждала 91 людина, загиблих немає, повідомив міністр охорони здоров'я країни Каміл Шашко, пише УНН з посиланням на Dennik N.

Деталі

7 людей отримали серйозні травми, 14 – травми середньої тяжкості та 70 – легкі, повідомив міністр.

Більшість постраждалих було переведено до лікарень у Рожняві та Кошицях, які після аварії активували плани травматологічної допомоги. "Я думаю, що поки що вони дуже добре справляються з цим", – додав Шашко.

Ще 12 пацієнтів було госпіталізовано до лікарні Пряшева – один з важкими травмами та одинадцять з легкими. 

Зіткнення поїздів у Словаччині: в МЗС заявили, що наразі немає інформації щодо постраждалих українців13.10.25, 15:29 • 1772 перегляди

Залізнична колія поблизу Рожняви може бути знову відкрита для руху у вівторок після зіткнення експресів. Техніка прямує на місце події, щоб розчистити його, коли дозволить слідство, повідомив директор Словацької залізниці Іван Беднарик.

"Крановий поїзд, призначений для цієї мети, вирушив з Кошиць. Ще один їде зі Зволена. Якщо слідчий дозволить ліквідувати аварію, я припускаю, що лінія буде функціонувати до цього часу завтра, і не буде потреби їздити автобусом в об'їзд цього перекриття", – додав він.

Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: близько 100 постраждалих, двоє у критичному стані13.10.25, 14:07 • 2834 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу