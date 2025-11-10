ukenru
79 человек оказались в больницах после столкновения поездов в Словакии

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В результате столкновения двух поездов вблизи Пезинока в Словакии 79 человек оказались в больницах. Трое пассажиров получили серьезные травмы, 60 – легкие.

79 человек оказались в больницах после столкновения поездов в Словакии

79 человек оказались в больницах после столкновения двух поездов вблизи Пезинока в Словакии, пишет УНН со ссылкой на Denník N.

79 человек оказались в больницах после железнодорожной аварии вблизи Пезинока. Трое пассажиров получили серьезные травмы грудной клетки и живота, они были в сознании во время перевозки. 60 человек имеют легкие травмы

- говорится в сообщении со ссылкой на данные оперативного центра.

Детали

Пассажиров с самыми серьезными травмами доставили в больницы в Крамарах и Ружинове, сообщает оперативный центр.

Как рассказывали пассажиры, у пострадавших были разбиты головы, различные переломы.

Железнодорожная авария произошла в воскресенье вечером примерно в 19:30 по местному времени - два поезда столкнулись в районе Пезинока, вблизи Братиславы.

Столкновение не было лобовым, экспресс Tatran из Кошице врезался в заднюю часть регионального экспресса из Нитры, который также направлялся в Братиславу. В поездах находилось примерно 800 пассажиров.

"Погибших нет", - заявлял министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток.

По словам руководителя Железных дорог Словацкой Республики (ŽSR) Ивана Беднарика, один из поездов, вероятно, проехал на красный свет, пишут Aktuality.sk.

20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД13.10.25, 19:31 • 37161 просмотр

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Братислава
Кошице
Словакия