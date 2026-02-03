Вантажний потяг з дизелем зійшов з рейок у Польщі: імовірною причиною називають морози

Вантажний потяг з дизельним пальним зійшов з рейок у Польщі вночі, причиною, імовірно, стали сильні морози та поломка контактної мережі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації країни Веслав Щепанський, пише УНН з посиланням RMF24.

Деталі

Вантажний поїзд Щецин-Хелм (залізнична лінія № 12) зійшов з рейок вночі поблизу Ярошової Волі в П'ясечному повіті Мазовецького воєводства у Польщі.

Шість із 35 вагонів зійшли з рейок. Поїзд перевозив дизельне паливо.

На місці події працюють двадцять чотири пожежні бригади, поліція та охоронці залізниці.

Вагони скотилися з насипу та лежать на боці, поза колією. Видимих ​​витоків немає, але потрібно визначити, чи пошкоджені корпуси цистерн у місці контакту, де вагон лежить на землі, повідомив RMF FM прес-секретар місцевого командира Державної пожежної служби Польщі в П'ясечні Лукаш Дармофальський.

Наразі пожежна служба оцінює ступінь пошкодження вагонів. Електротягу було відключено. Підтвердження витоків з цистерн немає, підтвердив Дармофальський.

Залізничні бригади зараз готуються до зняття частини поїзда, забезпечення нових цистерн та відправлення поїзда краном, додав він.

Як вказано, ніхто не постраждав.

Пошкодження тягової лінії, спричинене низькими температурами, є найімовірнішою причиною нічної залізничної аварії в Мазовії, повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Щепанський.

"Фактичну причину розслідуватиме Державна комісія з розслідування залізничних аварій. (...) Наразі ми не припускаємо зовнішніх причин", – додав він. Він сказав, що на місці події також працюють представники спеціальних служб.

