росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 7878 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
2 лютого, 23:51 • 20624 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 30891 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 23783 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 34698 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22035 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15337 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13124 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 27797 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Меню
Вантажний потяг з дизелем зійшов з рейок у Польщі: імовірною причиною називають морози

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Польщі вночі зійшов з рейок вантажний потяг з дизельним пальним. Причиною, ймовірно, стали сильні морози та поломка контактної мережі.

Вантажний потяг з дизелем зійшов з рейок у Польщі: імовірною причиною називають морози

Вантажний потяг з дизельним пальним зійшов з рейок у Польщі вночі, причиною, імовірно, стали сильні морози та поломка контактної мережі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації країни Веслав Щепанський, пише УНН з посиланням RMF24.

Деталі

Вантажний поїзд Щецин-Хелм (залізнична лінія № 12) зійшов з рейок вночі поблизу Ярошової Волі в П'ясечному повіті Мазовецького воєводства у Польщі.

Шість із 35 вагонів зійшли з рейок. Поїзд перевозив дизельне паливо.

На місці події працюють двадцять чотири пожежні бригади, поліція та охоронці залізниці.

Вагони скотилися з насипу та лежать на боці, поза колією. Видимих ​​витоків немає, але потрібно визначити, чи пошкоджені корпуси цистерн у місці контакту, де вагон лежить на землі, повідомив RMF FM прес-секретар місцевого командира Державної пожежної служби Польщі в П'ясечні Лукаш Дармофальський.

Наразі пожежна служба оцінює ступінь пошкодження вагонів. Електротягу було відключено. Підтвердження витоків з цистерн немає, підтвердив Дармофальський.

Залізничні бригади зараз готуються до зняття частини поїзда, забезпечення нових цистерн та відправлення поїзда краном, додав він.

Як вказано, ніхто не постраждав.

Пошкодження тягової лінії, спричинене низькими температурами, є найімовірнішою причиною нічної залізничної аварії в Мазовії, повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Щепанський.

"Фактичну причину розслідуватиме Державна комісія з розслідування залізничних аварій. (...) Наразі ми не припускаємо зовнішніх причин", – додав він. Він сказав, що на місці події також працюють представники спеціальних служб.

Поїзд до Словаччини скасували на частині шляху через поломку, низка потягів з Польщі затрималися через негоду06.05.24, 15:30 • 17384 перегляди

Юлія Шрамко

