В Турции автобус слетел с дороги: погибли девять человек

В провинции Анталья на юге Турции междугородний автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли девять человек, еще 21 человек получил травмы. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

По словам высокопоставленного чиновника, в воскресенье междугородний автобус слетел с дороги в провинции Анталья на юге Турции, в результате чего погибли девять человек. Изображения на государственном телеканале TRT показали, что автомобиль лежит на боку на обочине скоростной дороги в Дошемеалты, районе к северо-западу от центра города Анталья