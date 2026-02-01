В Турции автобус слетел с дороги: погибли девять человек
Киев • УНН
В турецкой провинции Анталья междугородний автобус съехал с дороги и перевернулся, погибли девять человек, еще 21 человек травмирован. Причиной аварии могли стать мокрая дорога, туман и превышение скорости.
Подробности
По словам высокопоставленного чиновника, в воскресенье междугородний автобус слетел с дороги в провинции Анталья на юге Турции, в результате чего погибли девять человек. Изображения на государственном телеканале TRT показали, что автомобиль лежит на боку на обочине скоростной дороги в Дошемеалты, районе к северо-западу от центра города Анталья
Анталья в последние дни страдает от сильных дождей. По словам губернатора провинции Хулуси Сахина, дорожное покрытие было мокрым, а в районе аварии наблюдался туман.
Почва была мокрой, и в этом районе также был туман. Это не место для превышения скорости, но, похоже, автобус ехал слишком быстро
В тот же день в провинции Бурдур, примерно в 65 километрах к северу от Дошемеалты, в лобовом столкновении автомобилей погибли еще семь человек.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, комментируя события, заявил о проблемах с "культурой дорожного движения". По его словам, в 2024 году на дорогах страны погибли 6 351 человек.
Напомним
