В Турции автобус слетел с дороги: погибли девять человек

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 12454 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 17486 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 18748 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 35514 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 52859 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 36178 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 33994 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26899 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16821 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14329 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
69%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человекаPhoto1 февраля, 05:39 • 16176 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 14933 просмотра
Новый глава ОБСЕ планирует визит в Киев и Москву1 февраля, 06:44 • 5954 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 8050 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto11:56 • 12625 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 51624 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 80275 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 58575 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 64695 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 66081 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Михаил Федоров
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 15017 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 26817 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 29608 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 32562 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 33719 просмотра
Актуальное
Техника
Бильд
Старлинк
Отопление
Социальная сеть

В Турции автобус слетел с дороги: погибли девять человек

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В турецкой провинции Анталья междугородний автобус съехал с дороги и перевернулся, погибли девять человек, еще 21 человек травмирован. Причиной аварии могли стать мокрая дорога, туман и превышение скорости.

В Турции автобус слетел с дороги: погибли девять человек

В провинции Анталья на юге Турции междугородний автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли девять человек, еще 21 человек получил травмы. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Подробности

По словам высокопоставленного чиновника, в воскресенье междугородний автобус слетел с дороги в провинции Анталья на юге Турции, в результате чего погибли девять человек. Изображения на государственном телеканале TRT показали, что автомобиль лежит на боку на обочине скоростной дороги в Дошемеалты, районе к северо-западу от центра города Анталья

- пишет издание.

Анталья в последние дни страдает от сильных дождей. По словам губернатора провинции Хулуси Сахина, дорожное покрытие было мокрым, а в районе аварии наблюдался туман.

Почва была мокрой, и в этом районе также был туман. Это не место для превышения скорости, но, похоже, автобус ехал слишком быстро

- заявил Сахин.

В тот же день в провинции Бурдур, примерно в 65 километрах к северу от Дошемеалты, в лобовом столкновении автомобилей погибли еще семь человек.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, комментируя события, заявил о проблемах с "культурой дорожного движения". По его словам, в 2024 году на дорогах страны погибли 6 351 человек.

Напомним

В Киевской области 28 января около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19 маршрутка Mercedes столкнулась с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибли два человека из легковушки, еще по меньшей мере семеро пассажиров микроавтобуса пострадали.

Алла Киосак

Новости МираПроисшествияАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Ассошиэйтед Пресс
Турция