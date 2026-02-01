У Туреччині автобус злетів з дороги: загинули дев’ятеро людей

У провінції Анталія на півдні Туреччини міжміський автобус з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії загинули дев’ятеро людей, ще 21 особа дістала травми. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

За словами високопоставленого чиновника, в неділю міжміський автобус злетів з дороги в провінції Анталія на півдні Туреччини, в результаті чого загинули дев'ять людей. Зображення на державному телеканалі TRT показали, що автомобіль лежить на боці на узбіччі швидкісної дороги в Досемеалті, районі на північний захід від центру міста Анталія