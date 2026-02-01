У Туреччині автобус злетів з дороги: загинули дев’ятеро людей
Київ • УНН
У турецькій провінції Анталія міжміський автобус з'їхав з дороги та перекинувся, загинуло дев'ять людей, ще 21 особа травмована. Причиною аварії могли стати мокра дорога, туман та перевищення швидкості.
У провінції Анталія на півдні Туреччини міжміський автобус з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії загинули дев’ятеро людей, ще 21 особа дістала травми. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
За словами високопоставленого чиновника, в неділю міжміський автобус злетів з дороги в провінції Анталія на півдні Туреччини, в результаті чого загинули дев'ять людей. Зображення на державному телеканалі TRT показали, що автомобіль лежить на боці на узбіччі швидкісної дороги в Досемеалті, районі на північний захід від центру міста Анталія
Анталія останніми днями потерпає від сильних дощів. За словами губернатора провінції Хулусі Сахін, дорожнє покриття було мокрим, а в районі аварії спостерігався туман.
Ґрунт був мокрим, і в цьому районі також був туман. Це не місце для перевищення швидкості, але, схоже, автобус їхав занадто швидко
Того ж дня в провінції Бурдур, приблизно за 65 кілометрів на північ від Досемеалті, у лобовому зіткненні автомобілів загинули ще семеро людей.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, коментуючи події, заявив про проблеми з "культурою дорожнього руху". За його словами, у 2024 році на дорогах країни загинули 6 351 людина.
Нагадаємо
На Київщині 28 січня близько 10:50 на 19 кілометрі автодороги Р-19 маршрутка Mercedes зіткнулася з автомобілем Hyundai. Внаслідок ДТП загинули дві особи з легковика, ще щонайменше семеро пасажирів мікроавтобуса постраждали.