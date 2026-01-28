Маршрутка зіткнулася з легковиком на Київщині: двоє загиблих, семеро постраждалих
Київ • УНН
На Київщині 28 січня близько 10:50 на 19 кілометрі автодороги Р-19 маршрутка Mercedes зіткнулася з автомобілем Hyundai. Внаслідок ДТП загинули дві особи з легковика, ще щонайменше семеро пасажирів мікроавтобуса постраждали.
Маршрутка зіткнулася з легковим автомобілем на трасі у Київській області, двоє загиблих, щонайменше семеро постраждалих, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
Деталі
Аварія, як повідомляється, сталася сьогодні, 28 січня, близько 10:50 на 19 кілометрі автодороги Р-19, у напрямку міста Фастів.
"Попередньо правоохоронці встановили, що дорожньо-транспортна подія сталася між маршрутним транспортним засобом Mercedes та автомобілем Hyundai. Наразі відомо про щонайменше семеро постраждалих в мікроавтобусі та дві особи, які перебували у легковику, на жаль, загинули", - повідомили у поліції.
На місце події відправили поліцейських, рятувальників, а також медиків для надання допомоги постраждалим.
Одну смугу руху в напрямку траси М-05 було перекрито, рух транспорту частково ускладнився.
"Правоохоронці затримали водія транспортного засобу Mercedes в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
