Маршрутка столкнулась с легковушкой на Киевщине: двое погибших, семеро пострадавших

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Киевской области, двое погибших, по меньшей мере семеро пострадавших, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Авария, как сообщается, произошла сегодня, 28 января, около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19, в направлении города Фастов.

"Предварительно правоохранители установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло между маршрутным транспортным средством Mercedes и автомобилем Hyundai. Сейчас известно о по меньшей мере семерых пострадавших в микроавтобусе и двух лицах, которые находились в легковушке, к сожалению, погибли", - сообщили в полиции.

На место происшествия отправили полицейских, спасателей, а также медиков для оказания помощи пострадавшим.

Одна полоса движения в направлении трассы М-05 была перекрыта, движение транспорта частично затруднилось.

"Правоохранители задержали водителя транспортного средства Mercedes в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

