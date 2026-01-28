Маршрутка столкнулась с легковушкой на Киевщине: двое погибших, семеро пострадавших

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 6250 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 11876 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 12882 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 15018 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 21016 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 40057 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 54802 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41720 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 67227 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31986 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.4м/с
92%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 15965 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 21470 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами05:44 • 12986 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти06:22 • 11097 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 22518 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 1452 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 23227 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 67227 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 48227 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 65705 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Виталий Кличко
Джером Пауэлл
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 25117 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 24432 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 31850 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 35111 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 41301 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Золото
Отопление

Маршрутка столкнулась с легковушкой на Киевщине: двое погибших, семеро пострадавших

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На Киевщине 28 января около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19 маршрутка Mercedes столкнулась с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибли два человека из легковушки, еще по меньшей мере семеро пассажиров микроавтобуса пострадали.

Маршрутка столкнулась с легковушкой на Киевщине: двое погибших, семеро пострадавших

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Киевской области, двое погибших, по меньшей мере семеро пострадавших, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Авария, как сообщается, произошла сегодня, 28 января, около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19, в направлении города Фастов.

"Предварительно правоохранители установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло между маршрутным транспортным средством Mercedes и автомобилем Hyundai. Сейчас известно о по меньшей мере семерых пострадавших в микроавтобусе и двух лицах, которые находились в легковушке, к сожалению, погибли", - сообщили в полиции.

На место происшествия отправили полицейских, спасателей, а также медиков для оказания помощи пострадавшим.

Одна полоса движения в направлении трассы М-05 была перекрыта, движение транспорта частично затруднилось.

"Правоохранители задержали водителя транспортного средства Mercedes в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27223 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киевская область
Fastiv