Маршрутка столкнулась с легковушкой на Киевщине: двое погибших, семеро пострадавших
Киев • УНН
На Киевщине 28 января около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19 маршрутка Mercedes столкнулась с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибли два человека из легковушки, еще по меньшей мере семеро пассажиров микроавтобуса пострадали.
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Киевской области, двое погибших, по меньшей мере семеро пострадавших, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
Авария, как сообщается, произошла сегодня, 28 января, около 10:50 на 19 километре автодороги Р-19, в направлении города Фастов.
"Предварительно правоохранители установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло между маршрутным транспортным средством Mercedes и автомобилем Hyundai. Сейчас известно о по меньшей мере семерых пострадавших в микроавтобусе и двух лицах, которые находились в легковушке, к сожалению, погибли", - сообщили в полиции.
На место происшествия отправили полицейских, спасателей, а также медиков для оказания помощи пострадавшим.
Одна полоса движения в направлении трассы М-05 была перекрыта, движение транспорта частично затруднилось.
"Правоохранители задержали водителя транспортного средства Mercedes в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27223 просмотра