22:15 • 752 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39 • 7036 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 11612 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 13665 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 15049 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 12939 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 20822 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 29091 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16688 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24453 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
У Бразилії розбився автобус із паломниками: 15 загиблих, серед яких діти

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Бразилії автобус з паломниками перекинувся на північному сході країни, загинуло 15 осіб, серед яких троє дітей. Аварія сталася на крутій ділянці дороги, коли водій втратив керування.

У Бразилії розбився автобус із паломниками: 15 загиблих, серед яких діти

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди на північному сході Бразилії, де перекинувся автобус із паломниками. Трагедія сталася у вівторок вранці у штаті Алагоас, коли транспортний засіб, у якому перебувало близько 60 пасажирів, з’їхав із шосе на крутій ділянці дороги. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними правоохоронців, водій втратив керування на кривій ділянці траси в районі Сан-Жозе-да-Тапера, після чого автобус кілька разів перекинувся. Серед загиблих ідентифікували трьох дітей. Рятувальна операція проводилася із залученням гелікоптерів, якими найбільш тяжких пацієнтів доправляли до шпиталів. Однією з постраждалих є дев’ятирічна дитина з серйозною травмою голови.

Вантажний потяг з дизелем зійшов з рейок у Польщі: імовірною причиною називають морози03.02.26, 09:22 • 3498 переглядiв

Втрата величезна. Вони всі були моїми друзями... Я прокинувся сьогодні з сумною новиною і прямую на місце аварії, щоб дізнатися, що ми можемо зробити

– розповів мер міста Койте–ду–Нойя Буено Хігіно Філью.

Деталі маршруту та оголошення жалоби

Пасажири поверталися з релігійного свята Богоматері Кандейської, що проходило у штаті Сеара. Автобус був частиною колони, яка перевозила сотні людей за маршрутом довжиною 563 кілометри. Аварія сталася на останньому відрізку шляху, коли паломники поверталися додому.

Я висловлюю солідарність з членами родини та друзями у цей момент такого великого болю

– написав губернатор штату Алагоас Паулу Дантас, оголосивши в регіоні триденну жалобу.

Наразі триває офіційне розслідування для встановлення точних причин технічної несправності або людського фактора, що призвели до трагедії.

У Туреччині автобус злетів з дороги: загинули дев’ятеро людей01.02.26, 17:05 • 4864 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Бразилія