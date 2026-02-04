У Бразилії розбився автобус із паломниками: 15 загиблих, серед яких діти

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди на північному сході Бразилії, де перекинувся автобус із паломниками. Трагедія сталася у вівторок вранці у штаті Алагоас, коли транспортний засіб, у якому перебувало близько 60 пасажирів, з’їхав із шосе на крутій ділянці дороги. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними правоохоронців, водій втратив керування на кривій ділянці траси в районі Сан-Жозе-да-Тапера, після чого автобус кілька разів перекинувся. Серед загиблих ідентифікували трьох дітей. Рятувальна операція проводилася із залученням гелікоптерів, якими найбільш тяжких пацієнтів доправляли до шпиталів. Однією з постраждалих є дев’ятирічна дитина з серйозною травмою голови.

Втрата величезна. Вони всі були моїми друзями... Я прокинувся сьогодні з сумною новиною і прямую на місце аварії, щоб дізнатися, що ми можемо зробити – розповів мер міста Койте–ду–Нойя Буено Хігіно Філью.

Деталі маршруту та оголошення жалоби

Пасажири поверталися з релігійного свята Богоматері Кандейської, що проходило у штаті Сеара. Автобус був частиною колони, яка перевозила сотні людей за маршрутом довжиною 563 кілометри. Аварія сталася на останньому відрізку шляху, коли паломники поверталися додому.

Я висловлюю солідарність з членами родини та друзями у цей момент такого великого болю – написав губернатор штату Алагоас Паулу Дантас, оголосивши в регіоні триденну жалобу.

Наразі триває офіційне розслідування для встановлення точних причин технічної несправності або людського фактора, що призвели до трагедії.

