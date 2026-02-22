Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек
На озере Байкал микроавтобус с китайскими туристами провалился под лед. Погибли семеро иностранцев и водитель, один пассажир спасся.
Трагический инцидент произошел на озере Байкал в России, где микроавтобус с группой китайских туристов провалился в ледяную трещину и затонул на большой глубине. По официальным данным, жертвами аварии стали семеро иностранных граждан и местный водитель, которые не смогли вовремя покинуть транспортное средство. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Согласно данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, лишь одному пассажиру удалось спастись, выпрыгнув из автобуса до того, как он полностью ушел под воду. Спасатели задействовали подводные камеры для обнаружения тел погибших в районе мыса Хобой, где толщина льда оказалась недостаточной для движения транспорта. Трагедия произошла на участке, где выезд на лед официально запрещен, однако водитель пренебрег правилами безопасности ради более быстрого маршрута.
Уголовное расследование и политические последствия
Областная прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по небрежности. Предварительно установлено, что организатором тура выступил незарегистрированный оператор, осуществлявший нелегальные перевозки иностранцев.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И, выразив надежду, что этот инцидент не повредит активному развитию безвизового туризма между двумя странами, который значительно вырос в течение последних лет.
