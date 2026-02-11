Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 9202 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 12456 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 15293 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 18710 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 17557 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 15541 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 18760 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23806 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16139 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27102 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10 февраля, 17:07 • 5004 просмотра
Поплавский покидает пост ректора университета культуры10 февраля, 17:21 • 9304 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 4552 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 4920 просмотра
Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский10 февраля, 18:21 • 3024 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 20281 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27101 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 24548 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 40744 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 48514 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Джей Ди Вэнс
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Богодухов
Иран
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21131 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23004 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22727 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48564 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50363 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Боинг 737

Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик, несмотря на позитивные заявления лидеров. Отсутствие четких договоренностей и новые провокации Тегерана повышают вероятность американских авиаударов.

Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов

Несмотря на позитивные заявления лидеров США и Ирана после первого раунда переговоров, аналитики предупреждают о высокой вероятности срыва дипломатического процесса. Отсутствие четких договоренностей и новые провокации со стороны Тегерана вновь выводят на первый план перспективу американских авиаударов по иранским военным объектам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

График и конкретные условия дальнейшего сотрудничества остаются неясными после встречи, которую Дональд Трамп назвал "очень хорошей", а Масуд Пезешкиан – "шагом вперед". Однако фундаментальные разногласия в позициях сторон делают заключение серьезного соглашения маловероятным. Иран настаивает на ограничении дискуссий исключительно своей ядерной программой, тогда как Вашингтон требует полного отказа от разработки баллистических ракет, прекращения поддержки радикальных группировок и остановки внутренних репрессий.

Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10.02.26, 19:07 • 5068 просмотров

В течение выходных ситуация обострилась из-за продолжения казней протестующих в Иране, что прямо противоречит предыдущим заверениям Тегерана. В ответ на это США предупредили американские суда о необходимости избегать иранских вод, что немедленно спровоцировало скачок цен на нефтяных рынках и усилило ожидания прямого военного столкновения.

Влияние Израиля и региональные риски

Дополнительным фактором давления на переговорный процесс является позиция Израиля. Ожидается, что во время встречи в Белом доме в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет настаивать на выдвижении еще более жестких условий к Ирану. Израильская сторона считает, что только максимальное давление и угроза силового сценария могут заставить Тегеран пойти на реальные уступки.

Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ09.02.26, 17:36 • 3788 просмотров

Эксперты отмечают, что время для дипломатии стремительно истекает, поскольку администрация Трампа не готова к длительным и безрезультатным дискуссиям. В настоящее время американские вооруженные силы в регионе находятся в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая решения политического руководства относительно дальнейших шагов в случае окончательного провала диалога.

США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны Ирана11.02.26, 00:26 • 1684 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Масуд Пезешкиан
Израиль
Белый дом
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран