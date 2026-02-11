Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов

Несмотря на позитивные заявления лидеров США и Ирана после первого раунда переговоров, аналитики предупреждают о высокой вероятности срыва дипломатического процесса. Отсутствие четких договоренностей и новые провокации со стороны Тегерана вновь выводят на первый план перспективу американских авиаударов по иранским военным объектам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

График и конкретные условия дальнейшего сотрудничества остаются неясными после встречи, которую Дональд Трамп назвал "очень хорошей", а Масуд Пезешкиан – "шагом вперед". Однако фундаментальные разногласия в позициях сторон делают заключение серьезного соглашения маловероятным. Иран настаивает на ограничении дискуссий исключительно своей ядерной программой, тогда как Вашингтон требует полного отказа от разработки баллистических ракет, прекращения поддержки радикальных группировок и остановки внутренних репрессий.

В течение выходных ситуация обострилась из-за продолжения казней протестующих в Иране, что прямо противоречит предыдущим заверениям Тегерана. В ответ на это США предупредили американские суда о необходимости избегать иранских вод, что немедленно спровоцировало скачок цен на нефтяных рынках и усилило ожидания прямого военного столкновения.

Влияние Израиля и региональные риски

Дополнительным фактором давления на переговорный процесс является позиция Израиля. Ожидается, что во время встречи в Белом доме в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет настаивать на выдвижении еще более жестких условий к Ирану. Израильская сторона считает, что только максимальное давление и угроза силового сценария могут заставить Тегеран пойти на реальные уступки.

Эксперты отмечают, что время для дипломатии стремительно истекает, поскольку администрация Трампа не готова к длительным и безрезультатным дискуссиям. В настоящее время американские вооруженные силы в регионе находятся в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая решения политического руководства относительно дальнейших шагов в случае окончательного провала диалога.

