США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны Ирана

Фото: Reuters

На американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре зафиксировано развертывание зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе мобильных грузовиков вместо стационарных площадок. Спутниковые снимки за февраль 2026 года подтверждают изменение тактики развертывания ПВО, что позволяет американским войскам оперативнее менять позиции или развертывать установки для отражения потенциальных иранских атак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Анализ спутниковых данных, проведенный экспертами Contested Ground, выявил, что ракеты Patriot теперь смонтированы на тяжелых тактических грузовиках M983 HEMTT. Такое решение обеспечивает подразделениям ПВО значительно большую маневренность по сравнению с полустатическими установками, которые использовались ранее.

Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ

Это решение придает Патриотам гораздо большую мобильность, а это значит, что их можно перемещать на альтернативное место или перепозиционировать с большей скоростью – отметил аналитик Уильям Гудхинд.

Фото: Reuters

Несмотря на продолжающиеся переговоры в Омане с участием представителей Совета национальной безопасности Ирана, США продолжают наращивать военное присутствие в регионе, включая перемещение авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln.

Военный паритет и стратегическое сдерживание

Иранская сторона уже отреагировала на усиление американских баз, предупредив о готовности нанести ответные удары по любому военному объекту США на Ближнем Востоке.

На спутниковых снимках вблизи Бандар-Аббаса также замечен иранский носитель беспилотников IRIS Shahid Bagheri, что свидетельствует об активизации морского компонента иранских вооруженных сил. Тегеран настаивает на своем праве пополнять ракетные арсеналы, особенно после израильских атак на ядерные объекты страны.

Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана