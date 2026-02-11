США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны Ирана

$43.030.02
51.120.36
ukenru
20:12 • 3826 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
17:38 • 11057 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 14659 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 14866 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 14168 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 17482 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 22777 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15683 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 24990 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17690 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Семью бойца, вернувшегося из плена, обяжут вернуть выплаты за его "гибель"10 февраля, 12:55 • 6618 просмотра
МОК разрешил итальянскому сноубордисту выступать в шлеме с российским флагом10 февраля, 13:54 • 3686 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 17610 просмотра
МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретилиPhoto10 февраля, 15:05 • 3870 просмотра
Поплавский покидает пост ректора университета культуры17:21 • 5876 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 17619 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 24990 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 22686 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 39312 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 47147 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Джей Ди Вэнс
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Милан
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 20333 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 22138 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 21950 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 47850 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 49670 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
WhatsApp

США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны Ирана

Киев • УНН

 • 18 просмотра

США развернули ЗРК Patriot на мобильных грузовиках на авиабазе Аль-Удейд в Катаре для более оперативной смены позиций. Это решение позволяет американским войскам быстрее реагировать на потенциальные иранские атаки, несмотря на продолжающиеся переговоры в Омане.

США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны Ирана
Фото: Reuters

На американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре зафиксировано развертывание зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе мобильных грузовиков вместо стационарных площадок. Спутниковые снимки за февраль 2026 года подтверждают изменение тактики развертывания ПВО, что позволяет американским войскам оперативнее менять позиции или развертывать установки для отражения потенциальных иранских атак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Анализ спутниковых данных, проведенный экспертами Contested Ground, выявил, что ракеты Patriot теперь смонтированы на тяжелых тактических грузовиках M983 HEMTT. Такое решение обеспечивает подразделениям ПВО значительно большую маневренность по сравнению с полустатическими установками, которые использовались ранее.

Израиль предупредил США о готовности действовать самостоятельно в случае пересечения Ираном "красной линии" по баллистическим ракетам - СМИ09.02.26, 17:36 • 3772 просмотра

Это решение придает Патриотам гораздо большую мобильность, а это значит, что их можно перемещать на альтернативное место или перепозиционировать с большей скоростью

 – отметил аналитик Уильям Гудхинд.
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Несмотря на продолжающиеся переговоры в Омане с участием представителей Совета национальной безопасности Ирана, США продолжают наращивать военное присутствие в регионе, включая перемещение авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln.

Военный паритет и стратегическое сдерживание

Иранская сторона уже отреагировала на усиление американских баз, предупредив о готовности нанести ответные удары по любому военному объекту США на Ближнем Востоке.

На спутниковых снимках вблизи Бандар-Аббаса также замечен иранский носитель беспилотников IRIS Shahid Bagheri, что свидетельствует об активизации морского компонента иранских вооруженных сил. Тегеран настаивает на своем праве пополнять ракетные арсеналы, особенно после израильских атак на ядерные объекты страны.

Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана10.02.26, 19:07 • 3068 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Техника
Столкновения
Израиль
Reuters
Катар
Оман
Соединённые Штаты
Иран