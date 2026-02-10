Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана

Турция рассмотрит возможность присоединения к региональной гонке ядерных вооружений из-за опасений по поводу ядерных амбиций Ирана, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник вечером. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Анкара не желает нарушать хрупкий баланс сил в регионе, что могло бы привести к ядерной конкуренции, сказал Фидан в интервью CNN Turk. Но «нам, возможно, неизбежно придется присоединиться к той же гонке», — добавил он в ответ на вопрос, будет ли Турция воспринимать развитие ядерного оружия Ираном как угрозу.

Заявления Фидана прозвучали на фоне усилий США не допустить развития Ираном ядерного потенциала для создания оружия. Турция обвиняет Израиль в наличии такого арсенала и утверждает, что это подрывает стабильность в регионе — обвинение, которое Израиль ни подтвердил, ни опроверг.

Развитие ядерного оружия «нужно рассматривать в более широком контексте», сказал Фидан, назвав это «стратегическим вопросом высокого уровня». Страна не имеет программы создания ядерного оружия и является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время Турция строит первую из трех атомных электростанций для генерации энергии.

Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине

«Военная ядерная программа Ирана могла бы спровоцировать каскадное распространение в регионе, при этом Саудовская Аравия уже подтвердила, что стремится иметь такую программу — хотя пока ее возможностей для этого нет», — отмечает Bloomberg Economics.

«Турция и Египет также выразили заинтересованность в расширении гражданских ядерных программ. Расширение таких программ может также представлять угрозу распространения», — добавляет Bloomberg Economics.

Турция размещает десятки ядерных боеголовок США на своей авиабазе Инджирлик в провинции Адана, примерно в 70 милях от сирийской границы, хотя ей не разрешено их перевозить или развертывать.

Комментируя переговоры между США и Ираном, которые состоялись в пятницу в Омане и запланированы на продолжение на этой неделе, Фидан сказал, что авиаудары «не приведут к смене режима» в Тегеране, добавив, что Ближний Восток не выдержит еще одной войны.

«Они не производят атомную бомбу», — заявил Фидан об Иране. Он спрогнозировал, что сомнения относительно готовности Вашингтона выполнять обязательства по безопасности перед союзниками могут в будущем спровоцировать гонку ядерных вооружений в Азии и Европе.

Иран заявил об отказе прекратить обогащение урана, несмотря на угрозу войны и давление США