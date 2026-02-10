$43.030.02
17:08 • 96 просмотра
Сейчас никто не может принимать решения о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 718 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 3272 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 10982 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 15919 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13223 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18749 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16508 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26697 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35221 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна может присоединиться к ядерной гонке из-за опасений по поводу ядерных амбиций Ирана. Анкара не желает нарушать хрупкий баланс сил в регионе, но, возможно, будет вынуждена это сделать.

Турция заявила, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана

Турция рассмотрит возможность присоединения к региональной гонке ядерных вооружений из-за опасений по поводу ядерных амбиций Ирана, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник вечером. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Анкара не желает нарушать хрупкий баланс сил в регионе, что могло бы привести к ядерной конкуренции, сказал Фидан в интервью CNN Turk. Но «нам, возможно, неизбежно придется присоединиться к той же гонке», — добавил он в ответ на вопрос, будет ли Турция воспринимать развитие ядерного оружия Ираном как угрозу.

Заявления Фидана прозвучали на фоне усилий США не допустить развития Ираном ядерного потенциала для создания оружия. Турция обвиняет Израиль в наличии такого арсенала и утверждает, что это подрывает стабильность в регионе — обвинение, которое Израиль ни подтвердил, ни опроверг.

Развитие ядерного оружия «нужно рассматривать в более широком контексте», сказал Фидан, назвав это «стратегическим вопросом высокого уровня». Страна не имеет программы создания ядерного оружия и является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время Турция строит первую из трех атомных электростанций для генерации энергии.

Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине08.02.26, 10:26 • 5324 просмотра

«Военная ядерная программа Ирана могла бы спровоцировать каскадное распространение в регионе, при этом Саудовская Аравия уже подтвердила, что стремится иметь такую программу — хотя пока ее возможностей для этого нет», — отмечает Bloomberg Economics.

«Турция и Египет также выразили заинтересованность в расширении гражданских ядерных программ. Расширение таких программ может также представлять угрозу распространения», — добавляет Bloomberg Economics.

Турция размещает десятки ядерных боеголовок США на своей авиабазе Инджирлик в провинции Адана, примерно в 70 милях от сирийской границы, хотя ей не разрешено их перевозить или развертывать.

Комментируя переговоры между США и Ираном, которые состоялись в пятницу в Омане и запланированы на продолжение на этой неделе, Фидан сказал, что авиаудары «не приведут к смене режима» в Тегеране, добавив, что Ближний Восток не выдержит еще одной войны.

«Они не производят атомную бомбу», — заявил Фидан об Иране. Он спрогнозировал, что сомнения относительно готовности Вашингтона выполнять обязательства по безопасности перед союзниками могут в будущем спровоцировать гонку ядерных вооружений в Азии и Европе.

Иран заявил об отказе прекратить обогащение урана, несмотря на угрозу войны и давление США09.02.26, 00:17 • 7240 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Израиль
Bloomberg L.P.
Саудовская Аравия
Оман
Хакан Фидан
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Иран