Иран заявил об отказе прекратить обогащение урана, несмотря на угрозу войны и давление США

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 4046 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 12609 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 16957 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 18940 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 21357 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 19888 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14076 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12005 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24305 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38318 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки8 февраля, 13:37 • 4634 просмотра
Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭКPhoto8 февраля, 13:46 • 7014 просмотра
Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский8 февраля, 15:26 • 4944 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр8 февраля, 15:32 • 15466 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo18:41 • 10093 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 28352 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 49730 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 68422 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 62263 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 62817 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Луиш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Село
Великобритания
Соединённые Штаты
Киевская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 24675 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 38626 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 40195 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 48745 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 51403 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot

Иран заявил об отказе прекратить обогащение урана, несмотря на угрозу войны и давление США

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что страна не прекратит обогащение урана, несмотря на давление США и угрозу войны. Тегеран рассматривает ядерную программу как стратегический выбор и не поддается запугиванию.

Иран заявил об отказе прекратить обогащение урана, несмотря на угрозу войны и давление США

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким заявлением относительно ядерной программы страны на фоне усиления военного присутствия США в Персидском заливе. Тегеран подчеркивает готовность отстаивать свое право на обогащение урана даже при условии начала полномасштабного вооруженного конфликта, ставя под сомнение искренность намерений Вашингтона в переговорном процессе. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Выступая на форуме в Тегеране, Арагчи подчеркнул, что ядерные разработки являются стратегическим выбором страны, за который уже уплачена значительная цена. Министр отметил, что внешнее давление не заставит Исламскую Республику изменить свою политику.

Иран заплатил очень высокую цену за свою мирную ядерную программу и обогащение урана

– заявил дипломат, добавив, что ни одно государство не может указывать Ирану, как действовать.

Комментируя возможность отказа от ядерных амбиций под давлением угрозы войны, Арагчи был категоричен.

Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине08.02.26, 10:26 • 4370 просмотров

Почему мы так настаиваем на обогащении и отказываемся от него отказаться, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права диктовать наше поведение

– цитирует министра агентство AFP.

По его словам, дальнейшее удержание санкций Вашингтоном свидетельствует об отсутствии готовности к конструктивному диалогу.

Реакция на американское военное присутствие

Заявление прозвучало вскоре после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в регионе. Тегеран расценивает это как попытку запугивания, однако уверяет, что такие шаги не влияют на позицию руководства страны.

"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев08.02.26, 04:48 • 9274 просмотра

Их военное развертывание в регионе нас не пугает

– подчеркнул Аббас Арагчи.

Министр добавил, что Иран сейчас находится на этапе анализа сигналов, поступающих от новой американской администрации.

Мы внимательно следим за ситуацией, оцениваем все сигналы и решим, продолжать ли переговоры

– подытожил он.

Дальнейшая судьба дипломатического процесса будет зависеть от того, откажется ли Вашингтон от политики максимального давления в пользу реальных компромиссов.

Прямая угроза Тегерана: Иран снова обещает удары по американским базам в случае нападения США07.02.26, 19:56 • 4932 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран