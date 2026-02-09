Иран заявил об отказе прекратить обогащение урана, несмотря на угрозу войны и давление США

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким заявлением относительно ядерной программы страны на фоне усиления военного присутствия США в Персидском заливе. Тегеран подчеркивает готовность отстаивать свое право на обогащение урана даже при условии начала полномасштабного вооруженного конфликта, ставя под сомнение искренность намерений Вашингтона в переговорном процессе. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Выступая на форуме в Тегеране, Арагчи подчеркнул, что ядерные разработки являются стратегическим выбором страны, за который уже уплачена значительная цена. Министр отметил, что внешнее давление не заставит Исламскую Республику изменить свою политику.

Иран заплатил очень высокую цену за свою мирную ядерную программу и обогащение урана – заявил дипломат, добавив, что ни одно государство не может указывать Ирану, как действовать.

Комментируя возможность отказа от ядерных амбиций под давлением угрозы войны, Арагчи был категоричен.

Трамп привлек военных к ключевым дипломатическим переговорам по Ирану и войне в Украине

Почему мы так настаиваем на обогащении и отказываемся от него отказаться, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права диктовать наше поведение – цитирует министра агентство AFP.

По его словам, дальнейшее удержание санкций Вашингтоном свидетельствует об отсутствии готовности к конструктивному диалогу.

Реакция на американское военное присутствие

Заявление прозвучало вскоре после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф посетил авианосец "Авраам Линкольн" в регионе. Тегеран расценивает это как попытку запугивания, однако уверяет, что такие шаги не влияют на позицию руководства страны.

"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев

Их военное развертывание в регионе нас не пугает – подчеркнул Аббас Арагчи.

Министр добавил, что Иран сейчас находится на этапе анализа сигналов, поступающих от новой американской администрации.

Мы внимательно следим за ситуацией, оцениваем все сигналы и решим, продолжать ли переговоры – подытожил он.

Дальнейшая судьба дипломатического процесса будет зависеть от того, откажется ли Вашингтон от политики максимального давления в пользу реальных компромиссов.

Прямая угроза Тегерана: Иран снова обещает удары по американским базам в случае нападения США