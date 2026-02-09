Іран заявив про відмову припинити збагачення урану попри загрозу війни та тиск США

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 4046 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 12609 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 16957 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 18939 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 21356 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 19888 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 14076 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12005 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24305 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38318 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки8 лютого, 13:37 • 4634 перегляди
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕКPhoto8 лютого, 13:46 • 7014 перегляди
Енергетична інфраструктура росії є законною ціллю для військових ударів - Зеленський8 лютого, 15:26 • 4944 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер8 лютого, 15:32 • 15466 перегляди
Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІVideo18:41 • 10093 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 28352 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 49730 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 68422 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 62263 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 62817 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Луїш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соза
Актуальні місця
Україна
Село
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Київська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 24673 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 38625 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 40193 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 48745 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 51403 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot

Іран заявив про відмову припинити збагачення урану попри загрозу війни та тиск США

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що країна не припинить збагачення урану, попри тиск США та загрозу війни. Тегеран розглядає ядерну програму як стратегічний вибір і не піддається залякуванню.

Іран заявив про відмову припинити збагачення урану попри загрозу війни та тиск США

Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою щодо ядерної програми країни на тлі посилення військової присутності США у Перській затоці. Тегеран наголошує на готовності відстоювати своє право на збагачення урану навіть за умови початку повномасштабного збройного конфлікту, ставлячи під сумнів щирість намірів Вашингтона у переговорному процесі. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на форумі в Тегерані, Арагчі підкреслив, що ядерні розробки є стратегічним вибором країни, за який уже сплачено значну ціну. Міністр наголосив, що зовнішній тиск не змусить Ісламську Республіку змінити свою політику.

Іран заплатив дуже високу ціну за свою мирну ядерну програму та збагачення урану

– заявив дипломат, додавши, що жодна держава не може вказувати Ірану, як діяти.

Коментуючи можливість відмови від ядерних амбіцій під тиском загрози війни, Арагчі був категоричним.

Трамп залучив військових до ключових дипломатичних переговорів щодо Ірану та війни в Україн08.02.26, 10:26 • 4370 переглядiв

Чому ми так наполягаємо на збагаченні та відмовляємося від нього відмовитися, навіть якщо нам нав’яжуть війну? Тому що ніхто не має права диктувати нашу поведінку

– цитує міністра агентство AFP.

За його словами, подальше утримання санкцій Вашингтоном свідчить про відсутність готовності до конструктивного діалогу.

Реакція на американську військову присутність

Заява пролунала невдовзі після того, як спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав авіаносець "Авраам Лінкольн" у регіоні. Тегеран розцінює це як спробу залякування, проте запевняє, що такі кроки не мають впливу на позицію керівництва країни.

"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців08.02.26, 04:48 • 9274 перегляди

Їхнє військове розгортання в регіоні нас не лякає

– підкреслив Аббас Арагчі.

Міністр додав, що Іран наразі перебуває на етапі аналізу сигналів, що надходять від нової американської адміністрації.

Ми уважно стежимо за ситуацією, оцінюємо всі сигнали та вирішимо, чи продовжувати переговори

– підсумував він.

Подальша доля дипломатичного процесу залежатиме від того, чи відмовиться Вашингтон від політики максимального тиску на користь реальних компромісів.

Пряма погроза Тегерана: Іран знову обіцяє удари по американських базах у разі нападу США07.02.26, 19:56 • 4932 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран