Іран заявив про відмову припинити збагачення урану попри загрозу війни та тиск США

Очільник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою щодо ядерної програми країни на тлі посилення військової присутності США у Перській затоці. Тегеран наголошує на готовності відстоювати своє право на збагачення урану навіть за умови початку повномасштабного збройного конфлікту, ставлячи під сумнів щирість намірів Вашингтона у переговорному процесі. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на форумі в Тегерані, Арагчі підкреслив, що ядерні розробки є стратегічним вибором країни, за який уже сплачено значну ціну. Міністр наголосив, що зовнішній тиск не змусить Ісламську Республіку змінити свою політику.

Іран заплатив дуже високу ціну за свою мирну ядерну програму та збагачення урану – заявив дипломат, додавши, що жодна держава не може вказувати Ірану, як діяти.

Коментуючи можливість відмови від ядерних амбіцій під тиском загрози війни, Арагчі був категоричним.

Чому ми так наполягаємо на збагаченні та відмовляємося від нього відмовитися, навіть якщо нам нав’яжуть війну? Тому що ніхто не має права диктувати нашу поведінку – цитує міністра агентство AFP.

За його словами, подальше утримання санкцій Вашингтоном свідчить про відсутність готовності до конструктивного діалогу.

Реакція на американську військову присутність

Заява пролунала невдовзі після того, як спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав авіаносець "Авраам Лінкольн" у регіоні. Тегеран розцінює це як спробу залякування, проте запевняє, що такі кроки не мають впливу на позицію керівництва країни.

Їхнє військове розгортання в регіоні нас не лякає – підкреслив Аббас Арагчі.

Міністр додав, що Іран наразі перебуває на етапі аналізу сигналів, що надходять від нової американської адміністрації.

Ми уважно стежимо за ситуацією, оцінюємо всі сигнали та вирішимо, чи продовжувати переговори – підсумував він.

Подальша доля дипломатичного процесу залежатиме від того, чи відмовиться Вашингтон від політики максимального тиску на користь реальних компромісів.

