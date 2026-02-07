Пряма погроза Тегерана: Іран знову обіцяє удари по американських базах у разі нападу США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про готовність країни до негайної військової відповіді на будь-яку агресію з боку Вашингтона. Тегеран офіційно попередив, що американські військові бази на Близькому Сході стануть пріоритетними цілями, якщо США наважаться на реалізацію погроз Дональда Трампа щодо силового вирішення ядерного питання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Заява очільника іранського МЗС прозвучала в ефірі телеканалу "Аль-Джазіра" 7 лютого 2026 року, одразу після завершення першого раунду непрямих переговорів між США та Іраном в Омані. Попри те, що обидві сторони назвали дискусії в Маскаті "позитивними", Аракчі підкреслив: Тегеран не вагатиметься із застосуванням сили. За його словами, удари по об'єктах США в регіоні не слід розцінювати як напад на країни, де розташовані ці бази, оскільки це буде виключно актом самооборони.
Дональд Трамп, своєю чергою, продовжує нарощувати військову присутність США в зоні Перської затоки, вимагаючи від Тегерана повної відмови від збагачення урану та припинення ракетної програми. Президент США вже наказав Пентагону підготувати варіанти швидких ударів, які б не переросли у тривалу війну, проте іранська сторона запевняє, що будь-яка атака призведе до масштабного регіонального конфлікту.
Перспективи другого раунду переговорів
Попри войовничу риторику, дипломатичні канали залишаються відкритими. Трамп на борту Air Force One повідомив, що новий раунд обговорень може відбутися вже на початку наступного тижня.
Іран, схоже, дуже хоче укласти угоду. Ми побачимо, якою вона буде
Проте позиції сторін залишаються діаметрально протилежними: Тегеран відмовляється обговорювати будь–що, окрім ядерної програми, тоді як Білий дім наполягає на включенні до порядку денного питань іранської підтримки збройних угруповань та балістичного озброєння. Наразі Аракчі ухиляється від розширення формату переговорів, наполягаючи на збереженні права Ірану на мирне використання атомної енергії.
