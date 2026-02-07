$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 13260 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 13959 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 18947 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 32162 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44989 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39676 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31043 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43911 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 16128 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма погроза Тегерана: Іран знову обіцяє удари по американських базах у разі нападу США

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану заявив про готовність країни до негайної військової відповіді на будь-яку агресію з боку Вашингтона. Тегеран попередив, що американські військові бази на Близькому Сході стануть пріоритетними цілями.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про готовність країни до негайної військової відповіді на будь-яку агресію з боку Вашингтона. Тегеран офіційно попередив, що американські військові бази на Близькому Сході стануть пріоритетними цілями, якщо США наважаться на реалізацію погроз Дональда Трампа щодо силового вирішення ядерного питання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заява очільника іранського МЗС прозвучала в ефірі телеканалу "Аль-Джазіра" 7 лютого 2026 року, одразу після завершення першого раунду непрямих переговорів між США та Іраном в Омані. Попри те, що обидві сторони назвали дискусії в Маскаті "позитивними", Аракчі підкреслив: Тегеран не вагатиметься із застосуванням сили. За його словами, удари по об'єктах США в регіоні не слід розцінювати як напад на країни, де розташовані ці бази, оскільки це буде виключно актом самооборони.

Трамп дозволив вводити додаткові мита проти країн, які торгують з Іраном07.02.26, 10:01 • 3526 переглядiв

Дональд Трамп, своєю чергою, продовжує нарощувати військову присутність США в зоні Перської затоки, вимагаючи від Тегерана повної відмови від збагачення урану та припинення ракетної програми. Президент США вже наказав Пентагону підготувати варіанти швидких ударів, які б не переросли у тривалу війну, проте іранська сторона запевняє, що будь-яка атака призведе до масштабного регіонального конфлікту.

Перспективи другого раунду переговорів

Попри войовничу риторику, дипломатичні канали залишаються відкритими. Трамп на борту Air Force One повідомив, що новий раунд обговорень може відбутися вже на початку наступного тижня.

Іран, схоже, дуже хоче укласти угоду. Ми побачимо, якою вона буде

– зазначив американський лідер.

Проте позиції сторін залишаються діаметрально протилежними: Тегеран відмовляється обговорювати будь–що, окрім ядерної програми, тоді як Білий дім наполягає на включенні до порядку денного питань іранської підтримки збройних угруповань та балістичного озброєння. Наразі Аракчі ухиляється від розширення формату переговорів, наполягаючи на збереженні права Ірану на мирне використання атомної енергії. 

Іран заявляє, що переговори з США щодо деескалації напруженості мали "гарний початок" - ЗМІ06.02.26, 17:44 • 3336 переглядiв

Степан Гафтко

