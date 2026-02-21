На газопереробному заводі в самарській області рф пролунали вибухи

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 6308 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 12432 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 14307 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 13725 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 14960 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 23102 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 33588 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26731 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30674 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28284 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.6м/с
78%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія вдарила по Україні балістичною ракетою, 106 зі 120 дронів знешкодили21 лютого, 06:39 • 4876 перегляди
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00 • 8116 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 13852 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 10876 перегляди
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45 • 5578 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 35253 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 44550 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 55960 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 72122 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 109828 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олексій Білошицький
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Село
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 808 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 10933 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 13913 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 13298 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 16080 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Шахед-136

На газопереробному заводі в самарській області рф пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 500 перегляди

21 лютого в самарській області рф пролунали вибухи, атаковано нєфтегорський газопереробний завод. Місцева влада звинуватила Україну в атаці, наслідки вибухів зафіксували супутники NASA.

На газопереробному заводі в самарській області рф пролунали вибухи

У суботу, 21 лютого, в самарській області рф пролунали вибухи. Повідомлялось, що був атакований Нєфтегорський газопереробний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Нефтегорський газопереробний завод (АТ "НГПЗ") є промисловим підприємством з переробки попутного нафтового газу. Завод відіграє важливу роль в утилізації та переробці вуглеводневої сировини регіону і входить до структури нафтової компанії "роснєфть".

Паралельно в мережі з’явились кадри з супутників NASA, які зафіксували наслідки вибухів. Місцева влада звинуватила в цьому Україну.

Нагадаємо

У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
NASA
Іскандер (ОТРК)
Україна