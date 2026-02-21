На газопереробному заводі в самарській області рф пролунали вибухи
Київ • УНН
21 лютого в самарській області рф пролунали вибухи, атаковано нєфтегорський газопереробний завод. Місцева влада звинуватила Україну в атаці, наслідки вибухів зафіксували супутники NASA.
У суботу, 21 лютого, в самарській області рф пролунали вибухи. Повідомлялось, що був атакований Нєфтегорський газопереробний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Нефтегорський газопереробний завод (АТ "НГПЗ") є промисловим підприємством з переробки попутного нафтового газу. Завод відіграє важливу роль в утилізації та переробці вуглеводневої сировини регіону і входить до структури нафтової компанії "роснєфть".
Паралельно в мережі з’явились кадри з супутників NASA, які зафіксували наслідки вибухів. Місцева влада звинуватила в цьому Україну.
Нагадаємо
У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.
Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".