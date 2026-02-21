$43.270.00
13:53 • 5888 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 12011 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 13959 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 13387 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 14719 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22996 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33461 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26697 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30637 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28251 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
На газоперерабатывающем заводе в самарской области рф прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 176 просмотра

21 февраля в самарской области рф прогремели взрывы, атакован нефтегорский газоперерабатывающий завод. Местные власти обвинили Украину в атаке, последствия взрывов зафиксировали спутники NASA.

На газоперерабатывающем заводе в самарской области рф прогремели взрывы

В субботу, 21 февраля, в cамарской области рф прогремели взрывы. Сообщалось, что был атакован Нефтегорский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

нефтегорский газоперерабатывающий завод (АО "НГПЗ") является промышленным предприятием по переработке попутного нефтяного газа. Завод играет важную роль в утилизации и переработке углеводородного сырья региона и входит в структуру нефтяной компании "роснефть".

Параллельно в сети появились кадры со спутников NASA, зафиксировавшие последствия взрывов. Местные власти обвинили в этом Украину.

Напомним

В ночь на 21 февраля в российской удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.

Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".

Евгений Устименко

