На газоперерабатывающем заводе в самарской области рф прогремели взрывы
Киев • УНН
21 февраля в самарской области рф прогремели взрывы, атакован нефтегорский газоперерабатывающий завод. Местные власти обвинили Украину в атаке, последствия взрывов зафиксировали спутники NASA.
В субботу, 21 февраля, в cамарской области рф прогремели взрывы. Сообщалось, что был атакован Нефтегорский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
нефтегорский газоперерабатывающий завод (АО "НГПЗ") является промышленным предприятием по переработке попутного нефтяного газа. Завод играет важную роль в утилизации и переработке углеводородного сырья региона и входит в структуру нефтяной компании "роснефть".
Параллельно в сети появились кадры со спутников NASA, зафиксировавшие последствия взрывов. Местные власти обвинили в этом Украину.
Напомним
В ночь на 21 февраля в российской удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.
Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".